Nina Dobrev e Shaun White terminam noivado após cinco anos de relacionamento

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de cinco anos juntos, Nina Dobrev, 36, e Shaun White, 39, decidiram encerrar a relação. A atriz, conhecida pela franquia "The Vampire Diaries", e o campeão olímpico de snowboard terminaram o noivado em comum acordo, segundo a People.

"Foi uma decisão mútua, nada fácil, mas tomada com muito respeito e carinho um pelo outro", disse uma pessoa ligada aos dois.

Os rumores de crise começaram quando Nina apareceu sozinha no tapete vermelho do Festival de Cinema de Toronto, no dia 7 de setembro, sem a aliança de noivado que costumava exibir. Poucos dias antes, ela havia sido vista em Los Angeles ao lado de White, ainda de mãos dadas, o que adiou as especulações sobre a separação.

O relacionamento teve início em 2019, após um encontro inusitado em um evento organizado por Tony Robbins, nos Estados Unidos. Eles já haviam se cruzado rapidamente em 2012, mas foi apenas sete anos depois que engataram o romance. Em 2022, White relembrou a primeira conversa com a atriz: "Na verdade, eu não sabia nada sobre ela. Achei engraçado como toda a equipe queria tirar foto com Nina, e eu fiquei perdido, sem entender o que estava acontecendo", contou em entrevista à People.

O pedido de casamento veio em outubro de 2024, em uma noite cuidadosamente planejada. White levou Nina a um jantar no restaurante The Golden Swan, em Nova York, após fazê-la acreditar que iriam a um evento de moda apresentado por Anna Wintour. Lá, ele surpreendeu a atriz com um anel de diamante de 5 quilates, assinado pela joalheira Lorraine Schwartz.

Na época, ambos compartilharam a novidade nas redes sociais. White publicou uma foto com a legenda "Ela disse SIM", enquanto Nina brincou em sua postagem: "Descanse em paz, namorado. Olá, noivo."