Franciny Ehlke revela que perdeu cabelo por estresse e fala sobre alopecia

© Divulgação / Gabriel Bertoncel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Franciny Ehlke, 26, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (11) ao revelar um episódio delicado que enfrentou recentemente: a perda de cabelo provocada por estresse.

Em uma série de stories no Instagram, ela contou que desenvolveu falhas capilares no final do ano passado, diagnosticadas como alopecia, e refletiu sobre como as emoções podem impactar diretamente a saúde.

Franciny relatou que o susto veio em meio a um período de grande nervosismo. "Isso foi uma alopecia que tive na metade do ano passado, na verdade, no final. E aí começou a crescer esse ano, graças a Deus", disse, exibindo a área em que os fios já estão se recuperando.

Segundo ela, a experiência serviu de alerta para reforçar o cuidado com o próprio bem-estar. "Nunca mais tive, mas sempre fico de olho: não posso ficar nervosa ao ponto do meu cabelo cair. Depois que descobri que posso ter essas falhas se eu ficar nervosa, eu tento me controlar", explicou.

A influenciadora ainda aproveitou o relato para conscientizar os fãs sobre a importância do equilíbrio emocional no dia a dia. "Não deixem suas emoções afetarem a sua saúde! O corpo sempre responde", alertou, antes de tranquilizar o público dizendo que, felizmente, seu cabelo voltou a crescer.

Com milhões de seguidores e acostumada a expor sua rotina de beleza, viagens e moda, Franciny ressaltou que dividir esse tipo de experiência pessoal também faz parte de sua conexão com o público. "É uma lição que quero levar comigo. Não é só sobre estética, é sobre saúde física e mental", concluiu.