Catherine Zeta-Jones é alvo de críticas após comentário sobre criança de 12 anos

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Catherine Zeta-Jones, 55, intérprete de Mortícia na série "Wandinha", da Netflix, virou alvo de críticas nas redes sociais após um comentário considerado inapropriado sobre um garoto de 12 anos.

Em entrevista ao programa Late Show with Seth Meyers, na NBC, a atriz contou que sua participação na produção ampliou seu público entre os mais jovens. "Ganhei uma nova geração de fãs", disse animada Catherine. A segunda temporada da série inspirada no universo ficcional de "A Família Addams" estreou mundialmente no início de agosto.

Na mesma ocasião, ela relatou que, durante uma partida de golfe ao lado do marido, o ator Michael Douglas, 80, foi abordada por uma criança pedindo autógrafo. "Um garoto de 12 anos, muito bonito, veio até mim e pediu minha assinatura." Zeta-Jones afirmou ter achado o menino "atraente" e fez uma observação que repercutiu mal: "Ele realmente era lindo. Então pensei: 'Quando eu tiver 70 anos, esse menininho já vai estar com uns 33'".

O comentário repercutiu negativamente e gerou indignação nas redes sociais. Usuários acusaram a atriz de "romantizar" uma situação imprópria. Na rede social Reddit, as críticas se multiplicaram. "Pensar e falar sobre uma criança dessa maneira é inaceitável, e me deixa com muita raiva que ele tenha pensado que essa seria uma história fofa para compartilhar com o mundo", escreveu um internauta em um depoimento reproduzido pelo site Page Six.

No X, ela também recebeu críticas. "Espero que isso tenha sido apenas uma tentativa muito, muito ruim de humor que não funcionou", opinou um seguidor. "Eu sei que ela é casada com um homem muito mais velho, mas ela já era adulta quando tomou essa decisão", analisou outro. Sobrou até para o figurino da atriz. " Zeta-Jones usou um vestido foi totalmente inapropriado para um talk show. Parecia que ela tinha esquecido de colocar uma saia", disse um perfil na rede.