Alice Wegmann, Maria Gadú, Carol Castro e outros artistas celebram condenação de Bolsonaro

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e pode ficar inelegível até 2062

12/09/2025 08:30 ‧ há 37 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A condenação de Jair Bolsonaro (PL), 70, no Supremo Tribunal Federal (STF) movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (11).

 

A Primeira Turma da Corte formou maioria para punir o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, após ser acusado de liderar uma trama para se manter no poder.

O julgamento ganhou força com o voto da ministra Cármen Lúcia, que desempatou o placar e consolidou o resultado parcial em 3 votos a 1. Única mulher entre os 11 ministros do STF, sua decisão foi especialmente exaltada por atrizes, cantoras e roteiristas, que viram simbolismo no gesto.

Nas redes sociais, a atriz Alice Wegmann publicou uma imagem de Bolsonaro com a legenda "Grande Dia" e acrescentou: "Agora sem anistia". Já Carol Castro direcionou sua mensagem à magistrada: "Parabéns pelo voto a favor de condenar Jair, suprema Cármen Lúcia. As mulheres do Brasil têm orgulho de você."

A repercussão também chegou ao campo político e cultural. A atriz Maeve Jinkings classificou o momento como "um voto histórico" e destacou a importância da ministra: "Única mulher entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Com seu voto, a possibilidade de refundação de um verdadeiro Estado Democrático Brasileiro."

A roteirista Manuela Dias publicou uma sequência de imagens com os dizeres "Bolsonaro condenado" e ironizou: "Daqui a pouco a ministra vai mandar o Bozo pra Papuda."

Entre os músicos, Maria Gadú fez questão de celebrar a democracia. A cantora postou uma foto com Cármen Lúcia e escreveu: "Vai, Brasil! Viva a soberania brasileira, a justiça e a democracia! Cármen Lúcia e seu voto justiceiro fazendo a gente finalmente chorar de alegria! Bolsonaro condenado!"

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado; o ex-presidente já estava impedido de disputar eleições até 2030

Folhapress | 05:10 - 12/09/2025

 

