Carelli sobre dois famosos da Fazenda 17: "Jamais imaginei que topariam"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de A Fazenda (Record), Rodrigo Carelli, tem dois supertrunfos para a 17ª edição do reality, que estreia na próxima segunda-feira (15). Dois nomes que ele mesmo nunca imaginou que conseguiria convencer a participarem.

Os 26 peões, dois deles infiltrados, serão revelados apenas no programa ao vivo, às 22h. Em evento com a imprensa nesta quinta-feira (11), na sede do reality, em Itapecerica da Serra (SP), Carelli não cedeu aos inúmeros pedidos para revelar algum nome. Mas deu dicas.

"Tem duas pessoas que eu jamais imaginei. E tem nomes que não saíram em nenhuma das listas de especulações", diz. Ele afirma que o cachê é o mais alto de todas as temporadas e assegura que é igual para todos os participantes.

Mas não só de cachê se convence alguém a participar de um reality show e se expor em rede nacional por três meses.

Adriane Galisteu, apresentadora do programa, diz admirar o poder de convencimento do diretor.

"Ele conseguiu colocar 26 pessoas aqui. E tem gente que precisa estar aqui. Não é um programa assistencialista, eles precisam porque eles são bons, são talentosos", diz Galisteu.

A GRANDE FAMÍLIA

O diretor conta ainda que, já há algumas temporadas, tem gostado de colocar parentes de famosos no elenco. Na última edição, por exemplo, participaram Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, e Raquel Brito, irmã de Davi Brito.

"Estamos gostando muito ultimamente de famílias. Posso afirmar que terá parente de participante de edição anterior", revela. Outra seara que a direção gosta de explorar são ex-maridos, ex-mulheres e ex-namorados (as) de famosos.

Na última temporada estiveram Camila Moura, ex-mulher de Lucas do BBB e Gilsão, ex-amante de Gracyanne Barbosa. Carelli confirma que o elenco atual será agraciado com a figura do ex.

DINÂMICA INFILTRADOS

A 17ª edição terá duas dinâmicas novas. Uma delas foi revelada à imprensa nesta quinta-feira (11). Dos 26 peões que entram na casa, dois, um homem e uma mulher, são infiltrados.

Ao longo da primeira semana, os demais participantes serão informados de que há infiltrados entre eles, criando assim um clima de desconfiança.

Os infiltrados serão chamados para a troca de pilha do microfone e receberão orientações da direção para fazer "coisas estranhas".

Ao final da dinâmica, os infiltrados ficarão como stand-bys. Caso alguém desista do programa ou saia por outros motivos que não a eliminação, eles entram no lugar.

Em edições anteriores, teve gente que saiu por questões de saúde e até problemas com a polícia. As desistências também são um problema que a direção tenta contornar com a proposta dos stand-bys, admite Carelli.

"É uma coisa que não gostamos, mas que pode acontecer", diz.