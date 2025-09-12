Ativista atualiza estado de saúde de ex-atriz da Globo, encontrada em condições vulneráveis

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Encontrada pela Polícia Civil em condições de abandono dentro de um apartamento em Porto Alegre (RS) há uma semana, Rejane Schumann, 74, continua recebendo atendimento médico na capital gaúcha. Quem atualizou o processo de recuperação da ex-atriz da Globo foi a ativista Deise Falci, nesta quarta-feira (10), após uma visita.

Em postagem publicada no Instagram, Deise mostrou a idosa, destacando que ela estava sendo bem cuidada. No vídeo, Rejane aparece falando várias línguas, incluindo inglês e italiano, e Deise comentou: "Ela fala várias línguas! Cada vez me surpreendendo mais!".

Na legenda, a ativista também compartilhou detalhes sobre a recuperação da artista: "Muitas confusões mentais, é claro, mas estamos ajeitando muitas coisas nesta semana. Ela vai fazer exames, está com acompanhamento psicológico e temos uma baita notícia para dar em breve!", escreveu.

Rejane Schumman é ex-atriz e jornalista, foi encontrada em situação de vulnerabilidade, morando com quatro cães e três gatos. Conhecida por seus trabalhos nas novelas " O Feijão e o Sonho" (1976), "Espelho Mágico" (1977), "Dancin' Days" (1978) e "Pai Herói" (1979), todas na Globo, Rejane Schumann não atuava em tramas desde 1980. Ela abandonou a carreira de atriz para se dedicar ao jornalismo, ao direito (teve uma atuação na área jurídica) e à literatura.