Ruby Nox vence a 2ª temporada de Drag Race Brasil

© Divulgação / WOW

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de dois meses e dez concorrentes, vindas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Espírito Santo, além do Distrito Federal, a segunda temporada de Drag Race Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira (11). A top drag pernambucana Ruby Nox saiu vencedora da versão brasileira do icônico RuPaul's Drag Race.

Natural de Carnaíba (PE), Ruby brilhou ao longo da disputa com performances marcantes, carisma e consistência, garantindo o favoritismo entre público e jurados até alcançar o título.

Como prêmio, a drag queen leva para casa R$ 150 mil, um ano de produtos da Anastácia Cosmetics e, claro, o cobiçado cetro e a coroa de Drag Superstar. A final foi exibida pela plataforma de streaming WOW Presents Plus

O reality show, apresentado pela cantora Grag Queen, contou novamente com Dudu Bertholini e Bruna Braga como jurados fixos. Ao longo da segunda temporada, diversos convidados especiais também ocuparam a bancada. Após semanas de desafios que envolveram dança, maquiagem, atuação e costura, Mellody Queen, Melina Blley, Poseidon Drag e Ruby Nox chegaram à grande final.

Veja o primeiro episódio completo da 2ª temporada

Atuante na cena drag de Recife há cerca de 12 anos, Ruby destacou em entrevista ao F5, em julho, a importância da representatividade em sua trajetória: "Tento sempre levar representatividade no meu trabalho e honrar aquelas que vieram antes de mim, as grandes lendas da arte transformista pernambucana."

A primeira vez que se montou foi para interpretar Rihanna em uma boate local, embora já experimentasse maquiagem e roupas femininas desde a infância. "Acho que é parte de quem eu sou", afirmou. O nome artístico, segundo ela, foi inspirado em uma vilã de novela mexicana: "Quando eu assistia, amava aquela vibe sexy, então me inspiro nessa aura meio vilanesca, sexy, ousada."