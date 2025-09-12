Notícias ao Minuto
Procurar

Ruby Nox vence a 2ª temporada de Drag Race Brasil

A top drag pernambucana Ruby Nox saiu vencedora da versão brasileira do icônico RuPaul's Drag Race

Ruby Nox vence a 2ª temporada de Drag Race Brasil

© Divulgação / WOW

Folhapress
12/09/2025 05:15 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

Reality Show

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de dois meses e dez concorrentes, vindas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Espírito Santo, além do Distrito Federal, a segunda temporada de Drag Race Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira (11). A top drag pernambucana Ruby Nox saiu vencedora da versão brasileira do icônico RuPaul's Drag Race.

 

Natural de Carnaíba (PE), Ruby brilhou ao longo da disputa com performances marcantes, carisma e consistência, garantindo o favoritismo entre público e jurados até alcançar o título.

Como prêmio, a drag queen leva para casa R$ 150 mil, um ano de produtos da Anastácia Cosmetics e, claro, o cobiçado cetro e a coroa de Drag Superstar. A final foi exibida pela plataforma de streaming WOW Presents Plus

O reality show, apresentado pela cantora Grag Queen, contou novamente com Dudu Bertholini e Bruna Braga como jurados fixos. Ao longo da segunda temporada, diversos convidados especiais também ocuparam a bancada. Após semanas de desafios que envolveram dança, maquiagem, atuação e costura, Mellody Queen, Melina Blley, Poseidon Drag e Ruby Nox chegaram à grande final.

Veja o primeiro episódio completo da 2ª temporada

Atuante na cena drag de Recife há cerca de 12 anos, Ruby destacou em entrevista ao F5, em julho, a importância da representatividade em sua trajetória: "Tento sempre levar representatividade no meu trabalho e honrar aquelas que vieram antes de mim, as grandes lendas da arte transformista pernambucana."

A primeira vez que se montou foi para interpretar Rihanna em uma boate local, embora já experimentasse maquiagem e roupas femininas desde a infância. "Acho que é parte de quem eu sou", afirmou. O nome artístico, segundo ela, foi inspirado em uma vilã de novela mexicana: "Quando eu assistia, amava aquela vibe sexy, então me inspiro nessa aura meio vilanesca, sexy, ousada."

Globo grava piloto com Jade Picon para possível novela em formato vertical

Globo grava piloto com Jade Picon para possível novela em formato vertical

A ideia da emissora é que a produção emule formato popularizado por redes como o TikTok, que ganhou fama com episódios de até cinco minutos

Folhapress | 09:30 - 11/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você