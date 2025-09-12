Giorgio Armani determinou em testamento que sua grife de luxo deve ser vendida

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giorgio Armani, morto na semanada passada, aos 91 anos, deixou um testamento instruindo seus herdeiros a vender gradualmente a marca de moda que criou há 50 anos ou buscar uma abertura de capital. A decisão surpreende porque o estilista sempre buscou proteger a independência da empresa e as suas raízes italianas.

O testamento estabelece que os herdeiros devem vender inicialmente 15% das ações da grife em 18 meses e, posteriormente, transferir entre 30% e 54,9% das ações para o mesmo comprador de três a cinco anos.

O testamento também determina que a prioridade deve ser dada à gigante do luxo LVMH, à L'Oreal, à líder em óculos EssilorLuxottica ou outro grupo de "igual valor" identificado por uma fundação criada pelo estilista para preservar seu legado. A escolha teria que ser aprovada por Pantaleo Dell'Orco, parceiro de Armani na vida e nos negócios.

Não ficou claro o que aconteceria se um dos herdeiros ou a fundação não cumprisse as instruções sobre a venda estabelecidas no testamento.

A menção explícita à venda de participações e a empresas listadas na França como potenciais compradoras é uma surpresa, dada a recusa persistente de Giorgio Armani em abrir mão de seu controle sobre a empresa ou abri-la ou listar seu grupo de moda na bolsa de valores. Isso também poderia estimular uma corrida para garantir uma fatia da marca, que, segundo especialistas do setor, manteve seu apelo apesar da desaceleração global do mercado de luxo.

A EssilorLuxottica, controlada pelos herdeiros do empresário italiano Leonardo Del Vecchio e com laços comerciais com a Armani, disse em um comunicado que consideraria um possível acordo.

"Estamos orgulhosos da consideração que nosso grupo e sua administração receberam de Armani", disse um porta-voz da EssilorLuxottica à Reuters.

"Juntamente com o conselho, avaliaremos cuidadosamente essa perspectiva de desenvolvimento, considerando os laços profundos que já existem entre os dois grupos."