Rafa Brites diz ter sido discriminada em loja de luxo nos EUA

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rafa Brites, 38, usou as redes sociais nesta sexta-feira (12) para relatar uma experiência desagradável em Los Angeles, nos Estados Unidos. A apresentadora da Record afirmou ter sido ignorada por vendedores de uma loja de grife.

Rafa decidiu boicotar o estabelecimento. Segundo ela, a situação aconteceu em uma loja da The Row, marca das irmãs Ashley e Mary-Kate Olsen. "Estava de shortinho e camiseta e os bonitos não me deram atenção. Fui tirar uma foto para mandar para minha amiga e mostrar que tinha achado a bolsa, e eles disseram que não podia usar o celular lá."

Rafa contou que, após o ocorrido, optou por não comprar na loja. "Olhei e falei: não vou deixar comissão aqui. Não vou deixar comissão para quem não me respeita. Não sei se era porque sou latina ou porque eu estava mal vestida. Infelizmente, sabemos que pessoas passam por isso diariamente no Brasil, principalmente por questões de preconceito racial e outros tipos de discriminação", reforçou a mulher de Felipe Andreoli.

"Como mulher padrão, sofro pouco com isso, mas ainda sofro se estou desarrumada ou se sou uma latina em outro país", explicou.

A apresentadora criticou a atitude de julgar alguém pela aparência. "Que coisa mais cafona julgar uma pessoa pela aparência. Se a pessoa está entrando na sua loja, comerciante ou empresário, com certeza ela tem algum interesse de estar ali, e todos merecem ser bem tratados igualmente", disse Rafa, que ainda deixou um conselho aplicável a qualquer lugar do mundo: "Não dê comissão para quem não merece, vá até um lugar em que você é bem recebido e acolhido".

