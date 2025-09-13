Príncipe Harry aparece de surpresa em Kiev e promete apoiar militares

© Suzanne Plunkett - Pool/Getty Images

O príncipe Harry está na Ucrânia. O filho mais novo do rei Charles III apareceu de surpresa na capital do país, Kyiv, nesta sexta-feira, 12 de setembro.

De acordo com o jornal The Guardian, que acompanhou sua viagem de trem durante a noite, Harry recebeu um convite do governo ucraniano.

O príncipe vai apoiar, por meio de sua fundação Invictus Games, os militares ucranianos feridos durante a guerra.

"Não podemos parar a guerra, mas o que podemos fazer é tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar no processo de recuperação", disse Harry à publicação.

"Podemos continuar a humanizar as pessoas envolvidas nesta guerra e o que elas estão passando. Precisamos manter isso em mente. Espero que esta viagem ajude as pessoas a entenderem isso, porque é fácil se tornar insensível ao que está acontecendo", acrescentou o membro sênior da realeza.

Como chegou este convite?

Harry também explicou ao jornal como surgiu o convite para ir à Ucrânia. O príncipe conheceu Olga Rudnieva, fundadora e CEO do Centro de Trauma Superhumans, em Lviv, que é focado no tratamento de militares amputados. Harry já havia visitado o local em abril deste ano.

"Encontrei a Olga em Nova York. Foi um encontro casual, e perguntei o que eu poderia fazer para ajudar. Ela disse: ‘O maior impacto que você pode causar é vir a Kyiv’. Eu precisava entender se haveria algum problema com minha esposa e com o governo britânico para garantir que estava tudo certo. Então veio o convite oficial", contou.

"Em Lviv, você não vê muito da guerra. É bem mais a oeste. Esta é a primeira vez que veremos a verdadeira destruição da guerra", disse Harry sobre sua segunda visita ao país.

Vale lembrar que Harry esteve nesta semana no Reino Unido para participar de vários eventos dos Invictus Games, ocasião em que se reencontrou com o pai, Charles III, após cerca de 20 meses sem estarem juntos.

"Ele está muito bem, obrigado", declarou o príncipe à revista People.

Desde 2020, Harry vive nos Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos do casal: Archie, de sete anos, e Lilibet, de quatro.

Leia Também: Catherine Zeta-Jones é alvo de críticas após comentário sobre criança de 12 anos