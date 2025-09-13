Mariah Carey perdeu a mãe e a irmã no mesmo dia, há um ano

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Atração do palco Skyline do The Town deste sábado (13), Mariah Carey passou por uma fase difícil há pouco mais de um ano. Sua mãe, Patricia, e sua irmã Alison morreram no mesmo dia, de causas não divulgadas. A cantora falou sobre as perdas em entrevista ao site TMZ pouco depois.
"Meu coração está partido por ter perdido minha mãe neste último fim de semana. Infelizmente, em uma reviravolta trágica, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia", disse. Mariah também afirmou se sentir abençoada por ter podido passar a semana anterior com a mãe antes de sua morte.
Em sua biografia "The Meaning of Mariah Carey", lançada em 2020, a artista descreveu um relacionamento complicado com a mãe, dizendo que isso lhe causou "muita dor e confusão". De acordo com a cantora, a competição se interpôs entre elas. "O ciúme profissional acompanha o sucesso, mas quando a pessoa é sua mãe e o ciúme é revelado em uma idade tão sensível, é particularmente doloroso", afirmou.
A relação com Alison também teve seus altos e baixos. Na biografia, Mariah escreveu que era, pelo menos na época, "emocional e fisicamente mais seguro" para ela não ter nenhum contato com a irmã ou com Morgan, seu irmão. Um mês depois da morte de Patricia e Alison, a cantora veio ao Brasil, onde fez um elogiado show no Rock in Rio. Ela também se apresentou em São Paulo.
Programação do The Town neste sábado (13):
Palco Skyline
15h40: The Flight
15h50: Natasha Bedingfield
18h10: Jessie J
20h30: Ivete Sangalo
23h30: Mariah Carey
Palco The One
14h40: Os Garotin convida Melly
17h00: Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
19h20: Gloria Groove
21h55: Lionel Richie
Palco Quebrada
15h55: Batalha da Aldeia - Superliga The Town
18h15: Péricles convida Dexter
20h35: Criolo
Palco Factory
13h00: Stefanie
14h45: Chefin
17h05: MC Livinho
19h25: Junior
São Paulo Square
14h00: SP Square Big Band
17h10: SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
19h30: Vanessa Moreno
22h05: Jacob Collier