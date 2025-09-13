DeGeneres é processada por provocar acidente; vítima pede indenização

© Getty Images

Ellen DeGeneres está sendo acusada de ter causado uma colisão em 2023, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com a revista People, que teve acesso aos documentos do processo, o caso teria ocorrido em 16 de outubro de 2023.

Ellen teria ignorado uma placa de STOP enquanto dirigia em Santa Bárbara, na Califórnia, e acabou batendo de lado no carro de uma mulher.

A revista, no entanto, não conseguiu obter uma resposta dos advogados da ex-apresentadora.

"O cruzamento [onde ocorreu o incidente] é controlado por placas de STOP em todas as direções. Porém, Ellen entrou repentinamente e sem qualquer aviso, colidindo com o veículo e atingindo-o em cheio, o que causou ferimentos à mulher", dizem os documentos.

"Ellen DeGeneres entrou no cruzamento sem parar no sinal de STOP", reforça o processo.

A vítima, cuja identidade não foi revelada, afirmou ter sofrido "vários ferimentos pessoais e danos graves". Além disso, relatou ter tido despesas financeiras com o tratamento, além de enfrentar "perda do prazer de viver, sofrimento emocional e ansiedade".

Com isso, Ellen está sendo processada por negligência generalizada, com um pedido de indenização por danos — cujo valor não foi divulgado.

A nova vida de Ellen

Vale lembrar que a ex-apresentadora não vive mais nos Estados Unidos desde 2024. Ellen e sua esposa, a atriz australiana Portia de Rossi, mudaram-se para a Inglaterra após a eleição de Donald Trump como presidente. Atualmente, o casal mora na região de Cotswolds, no sudoeste da Inglaterra, onde também reside o rei Charles III.

Em 2020, um grande escândalo abalou (e praticamente destruiu) a carreira de Ellen DeGeneres. Ela foi acusada de promover um ambiente de racismo, bullying e assédio sexual nos bastidores do programa que levava seu nome. Em 2022, dois anos depois da polêmica, o programa chegou ao fim.

