No The Town, Flavia Saraiva assume namoro com filho de ídolo do Botafogo

A ginasta Flavia Saraiva, de 25 anos, marcou presença no festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (12), acompanhada do influenciador digital Tulinho, filho do ex-jogador Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo.

Os dois já tinham aparecido juntos em fotos nas redes sociais, em clima de intimidade, com Tulinho inclusive deixando emojis de coração em publicações da atleta. À revista Quem, a assessoria confirmou que eles estão namorando.

A confirmação acontece quase um ano após Flavia revelar, em novembro de 2024, que havia criado um perfil em um aplicativo de namoro. Na época, em entrevista aos podcasts Match o Papo e Clube do Erro, a ginasta disse estar em busca de um amor.

“Gente, eu estou à procura de um amor, entendeu? Eu só quero amar e as pessoas [perguntam] ‘como assim?’. Como assim vocês? Vamos em busca de amores novos”, declarou. Em seu perfil, a atleta se descrevia como “atleta de ginástica artística, medalhista olímpica e mundial. Carioca, bronzeada, gente boa, good vibes”.

Antes disso, Flavia havia negado rumores de um affair com MC Cabelinho. Já em março de 2025, ela foi vista na Sapucaí, no Rio de Janeiro, em clima de romance com o ator global Guthierry Sotero. Em maio, a coluna Fábia Oliveira chegou a citar um envolvimento com o influenciador Matheus Novinho.

Apesar das especulações, a ginasta nunca havia confirmado nenhum relacionamento até assumir o namoro com Tulinho.

