Whindersson diz que cartomante previu que ele e Luísa Sonza reatariam

© Instagram/Luísa Sonza

O humorista Whindersson Nunes contou que, pouco depois do divórcio com a cantora Luísa Sonza, em 2020, uma cartomante fez uma previsão curiosa: segundo ela, os dois reatariam o casamento cinco anos após a separação — ou seja, agora, em 2025.

Em entrevista à Blogueirinha, Whindersson, hoje com 30 anos, relembrou que a procura pela vidente partiu de Luísa, atualmente com 27 anos. A cantora teria buscado alguém para prever o futuro e, na ocasião, recebeu a mensagem de que os dois voltariam a ficar juntos exatamente cinco anos depois do fim da relação.

"A cartomante ia dizer que a gente ia ficar junto cinco anos depois, e eu falei: “Mas, Luísa, você quer mesmo saber se a gente vai voltar a ficar junto?”, contou o humorista, aos risos. Ele também explicou que, naquele período, após a separação, os dois se falaram pouco e cada um seguiu sua vida de forma independente.

Apesar da previsão, Whindersson e Luísa continuam separados. Depois do término, o humorista viveu um relacionamento com a influenciadora Maria Lina. O casal chegou a ter um filho, João Miguel, que nasceu de forma prematura e morreu pouco depois do parto, em 2021.

Luísa Sonza, por sua vez, engatou um namoro com o cantor Vitão, que durou pouco mais de um ano após o divórcio com Whindersson. No ano passado, ela viveu um breve relacionamento de quatro meses com Chico Moedas, que terminou após uma traição do influenciador com outra mulher em um bar no Rio de Janeiro.

Atualmente, Luísa namora o médico Luís Ribeirinho, com quem mantém uma relação discreta. Whindersson, por outro lado, tem sido visto ao lado da empresária Larissa Moura, com quem estaria “se conhecendo” melhor, segundo amigos próximos.

A previsão da cartomante, no entanto, nunca se concretizou — e, pelo visto, não deve se cumprir. Tanto Luísa quanto Whindersson já deram declarações recentes afirmando que mantêm uma relação de respeito e amizade, mas sem sinais de uma possível reconciliação amorosa.

Leia Também: Rafa Brites diz ter sido discriminada em loja de luxo nos EUA