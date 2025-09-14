Cantor é internado em estado grave após sofrer infarto durante show

© Instagram - Iran Costa

O cantor brasileiro Iran Costa, de 59 anos, está internado em estado grave no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A informação foi divulgada pelo Correio da Manhã, que revelou ainda que o artista sofreu um infarto após um show e está em tratamento na UTI.

Nas redes sociais do cantor é possível ver que Iran se apresentou na Quinta de São Payo, em Sesimbra, na última sexta-feira, 12 de setembro.

“Há coisas que a gente não explica... só sente! Que energia linda. Que público caloroso!! Obrigado, Quinta de São Payo, por viver momentos tão incríveis ao nosso lado!! Já queremos voltaaarrr!!”, escreveu o artista na legenda da publicação, onde compartilhou alguns momentos da apresentação.

Já neste domingo, 14 de setembro, Iran Costa se apresentaria no Festival do Berbigão, em Figueira, Portimão.

