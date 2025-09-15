Me sentindo estranha, diz Deborah Secco sobre baixa autoestima

Notícias ao Minuto
Atriz conta que bastou receber um elogio no elevador para tudo mudar

15/09/2025 21:24 ‧ há 5 horas por Folhapress

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Deborah Secco acordou se sentindo estranha no fim de semana. "Nem feia nem bonita, só estranha mesmo", disse a atriz em um vídeo postado em sua conta no Instagram, no qual narra um dia em que sua autoestima esteve abalada.

 

A atriz, aparentemente no quarto de casa (ou no closet), fez um desabafo e deixou uma mensagem positiva a seus mais de 26 milhões de seguidores. Ela contou que a sensação de que estava num dia ruim, "com a cara meio amassada, o cabelo entre o revoltado e o cacheado, uma espinha querendo nascer no meu queixo para fazer network" não a impediu de cumprir seus compromissos.

"A autoestima não é constante, ela some sem avisar", continuou a atriz, que em seguida contou o que fez para lidar com a sensação de que não estava bem: se arrumou "para fingir que estava tudo sob controle" e saiu, "meio improvisada, meio segura, meio tanto faz".

Um elogio no elevador fez com que tudo mudasse, o que a levou a refletir sobre a importância de seguir em frente, mesmo em dias ruins. "Autoestima é gostar da gente mesmo nesses dias, a beleza de verdade é a coragem de continuar se olhando com carinho, com amor", finalizou.

