Laura Pausini anuncia turnê para 2027 com parada em São Paulo

GABRIELE KOGA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora italiana Laura Pausini fará único show no Brasil em 2027. A artista sobe ao palco da Mercado Livre Arena Pacaembu no dia 27 de fevereiro com a turnê "Io Canto World Tour". Os ingressos serão disponibilizados no site da T4F, mas a data para venda e os valores ainda não foram divulgados.

O repertório incluirá canções do novo álbum "Io Canto 2", ainda não lançado, além de sucessos da carreira. O projeto dá continuidade ao disco "Io Canto" (2006), que conta com 19 faixas, incluindo "Due", "Destinazione Paradiso" e "Strada Facendo".

A turnê terá início em Pamplona, na Espanha, em março de 2026. As performances também passam por mais cidades da Europa, seguindo para Valência, Madri e Barcelona, além de endereços na América Latina, como Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago, Toronto e Nova York.

Laura Pausini: Io Canto World Tour

Mercado Livre Arena Pacaembu - pça. Charles Miller, s/n, Pacaembu, região oeste.

27/2/2027. Ingr. e valores ainda não divulgados