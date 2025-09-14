'Melhores amigas', diz Ivete Sangalo ao postar vídeo com Mariah Carey nos bastidores do The Town

© Reprodução / Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Logo após deixar o palco do The Town, Ivete Sangalo foi cumprimentar Mariah Carey no camarim do festival. Mais do que cumprimentar, as duas bateram um papo dos mais animados nos bastidores. Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora baiana aparece ao lado do filho, Marcelo, 15, interagindo com a diva pop e dando altas risadas.

"Fui dar beijo e desejar bom show pra minha melhor amiga, sim! Besties", escreveu Ivete na legenda. Ela cantou antes da americana, e durante sua apresentação, brincou: "Do Brasil, eu. Do mundo, Mariah! Ela é minha melhor amiga, gente!".

Na semana passada, a artista lembrou, também no Instagram, que a conheceu em 1999, quando ganhou um blusa da cantora. Xuxa foi a responsável pelo encontro. A apresentadora avisou a baiana que Mariah estava vindo ao Brasil e onde ela ficaria hospedada. Ela foi até lá e Ivete a acompanhou.

"Aí [a Xuxa] falou: 'Mariah, essa é a Ivete, maior cantora brasileira que existe. Fomos para o quarto trocar a roupa de Mariah. Quando a gente viu o quarto, tinham 8 malas... Mariah humilhou a gente, amor! Ela me viu com aquele olhinho de 'pobre menina' e me deu um lookinho".

No programa "Planeta Xuxa" exibido em 2000, Ivete contou que a blusa que ganhou de presente ficou apertada, mas que chegou a usar mesmo assim: "Foi a Mariah quem me deu, né", disse, às gargalhadas.