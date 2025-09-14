Virginia reage a post sobre separação de Zé Felipe: “Muito para contar"

© <p>AgNews/ Webert Belecio </p>

Desde que anunciaram a separação em 27 de maio, Virginia Fonseca e Zé Felipe deixaram fãs surpresos e levantaram inúmeras dúvidas sobre o fim do relacionamento. Neste fim de semana, novos indícios reacenderam a discussão: seguidores notaram que a influenciadora curtiu uma publicação da tiktoker Amanda Roriz, que sugeria que a apresentadora “ainda tem muito para contar” sobre o término.

O gesto, aparentemente simples, ganhou força entre os internautas, que interpretaram a curtida como um sinal de que Virginia pode estar guardando revelações sobre o rompimento. “Depois desse exposed da Mari Menezes, nada me tira da cabeça que Virginia também tem muito para contar, mas está preservando a família”, escreveu Amanda Roriz no post que foi salvo pela influenciadora.

A separação não representa apenas o fim de um casamento midiático, mas também o desmonte de uma das maiores engrenagens de marketing e engajamento do país. Juntos, Virginia e Zé Felipe transformaram o relacionamento em uma marca bilionária: firmaram parcerias comerciais de grande alcance, lançaram músicas que quebraram recordes de streaming e produtos que esgotavam em minutos.

Apesar da ausência de detalhes sobre os motivos da separação, a movimentação de Virginia nas redes sociais segue alimentando especulações e debates entre os fãs.

Caso paralelo aumenta repercussão



A repercussão também se conecta a outro episódio envolvendo influenciadores. A separação da criadora de conteúdo Mari Menezes e do DJ Ulisses ganhou destaque depois que a atriz relatou situações de manipulação no relacionamento. Em uma denúncia considerada gravíssima, ela afirmou que o ex-namorado, de 21 anos, teria colocado uma substância em sua bebida sem consentimento.

O caso levantou discussões sobre relacionamentos abusivos e repercutiu fortemente nas redes, ampliando a curiosidade sobre a postura de outras influenciadoras conhecidas, como Virginia.

Enquanto isso, o público segue acompanhando cada movimentação do ex-casal, que ainda é um dos assuntos mais comentados no meio do entretenimento digital.

