Claudia Raia se retrata após confusão com espectador em peça com audiodescrição

(FOLHAPRESS) - Neste domingo (14), Claudia Raia, 58, usou as redes sociais para esclarecer um mal-entendido ocorrido durante a peça "Cenas da Menopausa", na noite anterior, no Teatro Claro Mais SP, na Vila Olímpia. A atriz teria chamado a atenção de um espectador com baixa visão, sem saber que ele estava utilizando o recurso de audiodescrição por meio de um aplicativo no celular.

"Gente, foi uma situação bem chata e eu entendi errado. Não fui avisada sobre a audiodescrição e chamei a atenção do rapaz", explicou Claudia. "Me retratei com o querido Rodolfo e me comprometi a usar essa situação para reforçar que a audiodescrição é um recurso cada vez mais moderno e essencial para a acessibilidade. É importante sempre trazer esse assunto à tona. Mais uma vez, peço desculpas."

Rodolfo, criador de conteúdo para pessoas com mobilidade reduzida e baixa visão, em parceria com Monique, havia detalhado horas antes sua primeira experiência com teatro acessível usando audiodescrição via aplicativo. Segundo ele, Claudia Raia o chamou a atenção durante a interação com a plateia, pedindo que ele tirasse os olhos do celular, retirasse os fones de ouvido e ainda o lembrou que estava em um teatro.

"Foi bem constrangedor, porque as pessoas inicialmente julgaram que eu estava sendo desrespeitoso com os atores", relatou Rodolfo em suas redes sociais.

Segundo ainda o responsável pelo perfil Popcórnea, o ator Jarbas de Mello percebeu que Claudia não havia notado a sua deficiência e tentou contornar a situação explicando que ele estava usando audiodescrição. Rodolfo lamentou o ocorrido e destacou: "É tão importante ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que já é restrito em nosso país. Esse episódio mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade."

Procurado pela reportagem, Rodolfo afirmou ter conversado com Claudia Raia neste domingo e que o mal-entendido foi esclarecido. "Aceitamos de coração o pedido de desculpas".