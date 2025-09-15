Notícias ao Minuto
Procurar

Claudia Raia se retrata após confusão com espectador em peça com audiodescrição

Claudia Raia pediu desculpas após repreender por engano um espectador com baixa visão que usava audiodescrição durante sua peça em São Paulo. O caso gerou debate sobre inclusão e reforçou a importância de ampliar a acessibilidade no teatro brasileiro

Claudia Raia se retrata após confusão com espectador em peça com audiodescrição

© Instagram_claudiaraia

Folhapress
15/09/2025 08:21 ‧ há 6 horas por Folhapress

Fama

CLAUDIA-RAIA

(FOLHAPRESS) - Neste domingo (14), Claudia Raia, 58, usou as redes sociais para esclarecer um mal-entendido ocorrido durante a peça "Cenas da Menopausa", na noite anterior, no Teatro Claro Mais SP, na Vila Olímpia. A atriz teria chamado a atenção de um espectador com baixa visão, sem saber que ele estava utilizando o recurso de audiodescrição por meio de um aplicativo no celular.

 

"Gente, foi uma situação bem chata e eu entendi errado. Não fui avisada sobre a audiodescrição e chamei a atenção do rapaz", explicou Claudia. "Me retratei com o querido Rodolfo e me comprometi a usar essa situação para reforçar que a audiodescrição é um recurso cada vez mais moderno e essencial para a acessibilidade. É importante sempre trazer esse assunto à tona. Mais uma vez, peço desculpas."

Rodolfo, criador de conteúdo para pessoas com mobilidade reduzida e baixa visão, em parceria com Monique, havia detalhado horas antes sua primeira experiência com teatro acessível usando audiodescrição via aplicativo. Segundo ele, Claudia Raia o chamou a atenção durante a interação com a plateia, pedindo que ele tirasse os olhos do celular, retirasse os fones de ouvido e ainda o lembrou que estava em um teatro.

"Foi bem constrangedor, porque as pessoas inicialmente julgaram que eu estava sendo desrespeitoso com os atores", relatou Rodolfo em suas redes sociais.

Segundo ainda o responsável pelo perfil Popcórnea, o ator Jarbas de Mello percebeu que Claudia não havia notado a sua deficiência e tentou contornar a situação explicando que ele estava usando audiodescrição. Rodolfo lamentou o ocorrido e destacou: "É tão importante ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que já é restrito em nosso país. Esse episódio mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade."

Procurado pela reportagem, Rodolfo afirmou ter conversado com Claudia Raia neste domingo e que o mal-entendido foi esclarecido. "Aceitamos de coração o pedido de desculpas".

Viúva de Leandro explica ausência em festas de Leonardo e Poliana Rocha

Viúva de Leandro explica ausência em festas de Leonardo e Poliana Rocha

Andrea Mota afirmou nas redes sociais que os eventos promovidos pelo casal são íntimos e voltados apenas a familiares e amigos próximos. A viúva do cantor sertanejo ressaltou o carinho que mantém por Leonardo, Poliana, Zé Felipe e Virgínia Fonseca

Notícias ao Minuto | 05:30 - 15/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você