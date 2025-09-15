"Sonho de todo ator", diz Babu Santana sobre estar em dois filmes na pré-seleção do Oscar

© <p>Getty Images</p>

(FOLHAPRESS) - Babu Santana, 45, aproveitou o domingo (14) no The Town para curtir shows e reencontrar amigos. "Tava de passagem por São Paulo e fui convidado. Cheguei um pouco tarde, mas ainda deu tempo de ver Camila Cabello, Katy Perry... Estou aproveitando muito. É o meu segundo ano aqui", contou o ator.

O artista vive um momento especial na carreira. Dois longas dos quais participa –"Oeste Outra Vez" e "Kasa Branca"– estão entre os seis pré-selecionados para tentar a vaga do Brasil no Oscar 2026.

"Estou muito feliz tanto pelo Érico Rassi com 'Oeste Outra Vez' quanto pelo Luciano Vidigal, meu brother de infância, com 'Kasa Branca'. São trabalhos de altíssimo nível", disse. "É claro que a gente sabe que tiveram poucas viagens internacionais, então a disputa é complicada, mas eu estou torcendo muito".

Babu Santana reconhece que há um favoritismo para que "O Agente Secreto" represente o Brasil na disputa, mas ressalta que esse tipo de preferência faz parte de qualquer competição.

"Eu entendo. O lobby existe, e faz parte do jogo. Não queria estar na pele de quem decide", brinca o ator. Babu continua "O meu objetivo como artista é me comunicar. Mas também reconheço que o Oscar é o maior prêmio de cinema do mundo, então estar ali já é uma vitória", afirmou.

O ator e ex-bbb contracena com Big Jaum em "Kasa Branca", inspirado em histórias reais. Já em "Oeste Outra Vez", vencedor do Kikito de melhor longa brasileiro em Gramado, Babu divide cena com Ângelo Antônio no papel de Durval, um homem marcado por rancores no sertão de Goiás. "É o sonho de todo ator estar nessa disputa".