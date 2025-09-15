Emmy 2025 é dominado por 'Adolescência' e 'O Estúdio'; veja todos os vencedores

(FOLHAPRESS) - Um clima de incerteza abateu o Emmy deste domingo (14) até seus minutos finais. Nenhum vencedor era garantido até ter seu nome lido por um dos apresentadores, o que se refletiu no surpreendente resultado de melhor série de drama para "The Pitt", novata que desbancou as veteranas e fortes concorrentes "Ruptura", "The Last of Us" e "The White Lotus".
Comédia também teve um caminho pouco claro nesta 77ª edição do mais importante prêmio americano de televisão e streaming. Muitos apostavam em "Hacks" como bicampeã, mas a melhor série do gênero foi outra estreante, "O Estúdio". Grande vencedora da noite, a produção embolsou 13 prêmios, contando os recebidos no fim de semana passado, quando o Creative Arts Emmy adiantou categorias técnicas e secundárias.
A única obviedade era a vitória de "Adolescência" em melhor minissérie. Mesmo assim, era difícil apostar que a obra dominaria a premiação, arrematando seis troféus na noite deste domingo e deixando apenas o de melhor atriz para a adversária "Pinguim", com Cristin Milioti.
Assim, este foi um Emmy mais pulverizado que aquelas antigas edições dicotômicas, em que HBO Max e Netflix batiam cabeça. A primeira plataforma é dona de "The Pitt", enquanto a segunda, de "Adolescência". Mas o Apple TV+, de "O Estúdio", vem se firmando cada vez mais como lar de tramas consideradas "premium", com alto valor de produção e aclamadas pela crítica.
No placar geral, HBO Max -que ironicamente não parecia apostar muito em "The Pitt", já que em seu lançamento não lhe destinou o selo "HBO"- ficou com nove dos prêmios da noite, enquanto Apple TV+ e Netflix levaram sete e seis, respectivamente.
É um cenário menos concentrado e mais apaziguado que aquele de poucos anos atrás, quando falava-se muito numa "guerra do streaming". As mudanças na indústria, aliás, foram o mote da esquete de abertura da cerimônia deste Emmy, à la "Saturday Night Live", que fez troça a partir das transformações ao longo da história da televisão.
Primeiro apresentador da noite, Stephen Colbert foi recepcionado com uma grande salva de palmas, com o público demonstrando solidariedade após o cancelamento de seu "The Late Show", em condições obscuras e na esteira de críticas do presidente Donald Trump a seu programa. "Alguém está contratando?", perguntou ele, brincando com a situação.
Mais tarde, o apresentador recebeu o troféu de melhor talk show. Colbert subiu ao palco em meio a gritos efusivos. "Às vezes você só percebe que realmente ama algo quando está a ponto de perdê-lo, e eu nunca amei tanto o meu país", disse. "Fiquem fortes, sejam corajosos e se o elevador tentar te levar para baixo, seja louco e soque o botão de um andar mais alto."
Já o anfitrião, Nate Bargatze, entregou um trabalho morno, tirando risadas tímidas do auditório e sem grandes ousadias -pelo lado bom, sem muitos momentos constrangedores, quando se ofende mais do que diverte. O comediante parecia pouco à vontade na estreia da função, com gaguejadas ocasionais. Mas se a performance de Bargatze não foi das melhores, houve muitas outras a serem celebradas.
A começar por Jean Smart, que venceu sua quarta estatueta de melhor atriz de comédia por "Hacks" -uma para cada temporada da série. Sua coadjuvante, Hannah Einbinder, triunfou pela primeira vez, finalmente, em sua categoria. Seus pares masculinos foram Seth Rogen, o rosto e também a mente de "O Estúdio", e Jeff Hiller, de "Alguém em Algum Lugar", como coadjuvante.
Em drama, Britt Lower e Tramell Tillman, de "Ruptura", levaram como atriz principal e ator coadjuvante. Ator principal e atriz coadjuvante ficaram com Noah Wyle e Katherine LaNasa, por "The Pitt".
Em minissérie, além de Milioti, foram premiados Stephen Graham, Erin Doherty e Owen Cooper, como ator, atriz coadjuvante e ator coadjuvante em "Adolescência". O último se tornou o mais jovem a triunfar na categoria, aos 15 anos de idade.
No palco, não houve muita manifestação política. O único discurso mais incisivo foi o de Einbinder, que pediu que libertassem a Palestina e xingou o serviço de imigração americano, responsável por diversas deportações no atual governo Trump. Ela era uma das celebridades que portavam um pin pedindo cessar-fogo em Gaza.
Visto aos montes no tapete vermelho, o acessório não passou de um item discreto. Por isso mesmo, Javier Bardem, ao desfilar rumo à premiação, fez questão de falar sobre o Film Workers for Palestine, grupo de artistas que se comprometeram a não trabalhar com instituições israelenses que acusam de estar "envolvidas no genocídio" em Gaza. "Libertem a Palestina", bradou o indicado a melhor ator coadjuvante em minissérie, em frente às câmeras dos jornalistas.
Confira, abaixo, a lista completa de indicados e os vencedores da noite, em destaque:
DRAMA
- Melhor série de drama
'Andor'
'A Diplomata'
'The Last of Us'
'Paradise'
'The Pitt' (VENCEDOR)
'Ruptura'
'Slow Horses'
'The White Lotus'
- Atriz em série de drama
Kathy Bates, por 'Matlock'
Britt Lower, por 'Ruptura' (VENCEDORA)
Sharon Horgan, 'Bad Sisters'
Bella Ramsey, por 'The Last of Us'
Keri Russell, por 'A Diplomata'
- Ator em série de drama
Sterling K. Brown, por 'Paradise'
Gary Oldman, por 'Slow Horses'
Pedro Pascal, por 'The Last of Us'
Adam Scott, por 'Ruptura'
Noah Wyle, por 'The Pitt' (VENCEDOR)
- Atriz coadjuvante em série de drama
Patricia Arquette, 'Ruptura'
Carrie Coon, 'The White Lotus'
Katherine LaNasa, 'The Pitt' (VENCEDORA)
Julianne Nicholson, 'Paraíso'
Parker Posey, 'The White Lotus'
Natasha Rothwell, 'The White Lotus'
Aimee Lou Wood, 'The White Lotus'
- Ator coadjuvante em série de drama
Zach Cherry, 'Ruptura'
Walton Goggins, 'The White Lotus'
Jason Isaacs, 'The White Lotus'
James Marsden, 'Paraíso'
Sam Rockwell, 'The White Lotus'
Tramell Tillman, 'Ruptura' (VENCEDOR)
John Turturro, 'Ruptura'
- Direção em série de drama
'Andor' (episódio 'Who Are You?')
'The Pitt' (episódio '6:00 P.M.')
'The Pitt' (episódio '7:00 A.M.')
'Ruptura' (episódio 'Chikhai Bardo')
'Ruptura' (episódio 'Cold Harbor')
'Slow Horses' (episódio 'Hello Goodbye') (VENCEDOR)
'The White Lotus' (episódio 'Amor Fati')
- Roteiro de série de drama
'Andor' (episódio 'Welcome to the Rebellion') (VENCEDOR)
'The Pitt' (episódio '2:00 P.M.')
'The Pitt' (episódio '7:00 A.M.')
'Ruptura' (episódio 'Cold Harbor')
'Slow Horses' (episódio 'Hello Goodbye')
'The White Lotus' (episódio 'Full-Moon Party')
COMÉDIA
- Melhor série de comédia
'Abbott Elementary'
'O Urso'
'Hacks'
'Ninguém Quer'
'Only Murders in the Building'
'Falando a Real'
'O Estúdio' (VENCEDOR)
'O que Fazemos nas Sombras'
- Atriz em série de comédia
Kristen Bell, por 'Ninguém Quer'
Quinta Brunson, por 'Abbott Elementary'
Uzo Aduba, 'The Residence'
Ayo Edebiri, por 'O Urso'
Jean Smart, por 'Hacks' (VENCEDORA)
- Ator em série de comédia
Adam Brody, por 'Ninguém Quer'
Seth Rogen, por 'O Estúdio' (VENCEDOR)
Jason Segel, por 'Falando a Real'
Martin Short, por 'Only Murders in the Building'
Jeremy Allen White, por 'O Urso'
- Atriz coadjuvante em série de comédia
Liza Colón-Zaya, 'O Urso'
Kathryn Hahn, 'O Estúdio'
Hannah Einbinder, 'Hacks' (VENCEDORA)
Janelle James, 'Abbott Elementary'
Catherine O'Hara, 'O Estúdio'
Sheryl Lee Ralph, 'Abbott Elementary'
Jessica Williams, 'Falando a Real'
- Ator coadjuvante em série de comédia
Ike Barinholtz, 'O Estúdio'
Colman Domingo, 'As Quatro Estações do Ano'
Harrison Ford, 'Falando a Real'
Jeff Hiller, 'Alguém em Algum Lugar' (VENCEDOR)
Ebon Moss-Bachrach, 'O Urso'
Michael Urie, 'Falando a Real'
Bowen Yang, 'SNL'
- Direção em série de comédia
'O Urso' (episódio 'Napkins')
'Hacks' (episódio 'A Slippery Slope')
'Mid-Century Modern' (episódio 'Here's To You, Mrs. Schneiderman')
'The Rehearsal' (episódio 'Pilot's Code')
'O Estúdio' (episódio 'The Oner') (VENCEDOR)
- Roteiro de série de comédia
'Abbott Elementary' (episódio 'Back To School')
'Hacks' (episódio 'A Slippery Slope')
'The Rehearsal' (episódio 'Pilot's Code')
'Somebody Somewhere' (episódio 'AGG')
'O Estúdio' (episódio 'The Promotion') (VENCEDOR)
'O Que Fazemos nas Sombras' (episódio 'The Finale')
MINISSÉRIE
- Melhor minissérie
'Adolescência' (VENCEDOR)
'Black Mirror'
'Morrendo por Sexo'
'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais'
'Pinguim'
- Atriz em minissérie ou filme para a TV
Cristin Milioti, por 'Pinguim' (VENCEDORA)
Meghann Fahy, 'As Sereias'
Michelle Williams, por 'Morrendo por Sexo'
Cate Blanchett, por 'Disclaimer'
Rashida Jones, 'Black Mirror'
- Ator em minissérie ou filme para a TV
Colin Farrell, por 'Pinguim'
Stephen Graham, por 'Adolescência' (VENCEDOR)
Jake Gyllenhaal, 'Acima de Qualquer Suspeita'
Brian Tyree Henry, por 'Ladrões de Drogas'
Cooper Koch, por 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais'
- Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV
Owen Cooper, 'Adolescência' (VENCEDOR)
Javier Bardem, 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais'
Ashley Walters, 'Adolescência'
Rob Delaney, 'Morrendo por Sexo'
Bill Camp, 'Acima de Qualquer Suspeita'
Peter Sarsgaard, 'Acima de Qualquer Suspeita'
- Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV
Erin Doherty, 'Adolescência' (VENCEDORA)
Christine Tremarco, 'Adolescência'
Deirdre O'Connell, 'Pinguim'
Chloë Sevigny, 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais'
Jenny Slate, 'Morrendo por Sexo'
Ruth Negga, 'Acima de Qualquer Suspeita'
- Direção em minissérie
'Adolescência' (VENCEDOR)
'Morrendo por Sexo' (episódio 'It's Not That Serious')
'Pinguim' (episódio 'Cent'anni')
'Pinguim' (episódio 'A Great or Little Thing')
'Sereias' (episódio 'Exile')
'Dia Zero'
- Roteiro de minissérie
'Adolescência' (VENCEDOR)
'Black Mirror' (episódio 'Common People')
'Morrendo por Sexo' (episódio 'Good Value Diet Soda')
'Pinguim' (episódio 'A Great or Little Thing')
'Não Diga Nada' (episódio 'The People in the Dirt')
VARIEDADES
- Melhor reality de competição
The Amazing Race
RuPaul's Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors (VENCEDOR)
- Melhor série de variedades roteirizada
Last Week Tonight with John Oliver (VENCEDOR)
Saturday Night Live
- Melhor programa especial de variedades
The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar
Beyoncé Bowl
The Oscars
SNL50: The Anniversary Special (VENCEDOR)
SNL50: The Homecoming Concert
- Melhor roteiro de série de variedades
The Daily Show
Last Week Tonight with John Oliver (VENCEDOR)
Saturday Night Live
- Melhor talk show
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live!
The Late Show with Stephen Colbert (VENCEDOR)