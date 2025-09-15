Viúva de Leandro explica ausência em festas de Leonardo e Poliana Rocha

© Reprodução- Instagram

Andrea Mota, viúva do cantor sertanejo Leandro, que formava dupla com o irmão Leonardo, falou nas redes sociais sobre o motivo de não participar das festas organizadas por Leonardo e sua esposa, Poliana Rocha. Ela explicou que os eventos costumam ser mais intimistas e reservados, voltados apenas para pessoas próximas da família.

A viúva contou ainda que só foi apresentada à influenciadora Virgínia Fonseca uma única vez, em um encontro rápido, e reforçou o respeito e carinho que mantém por todos.

"Eu não participo porque não fui convidada. Eu mal conheço a Virgínia, fui apresentada à ela uma vez. E é isso, são festas da Poliana e Leonardo, as festas são deles", iniciou Andrea, que atualmente é casada com Fernando Alves Carmo.

Em seguida, a viúva do cantor fez questão de explicar que as festas são sempre "intimistas e para poucos convidados": "Então, só estão os mais próximos. Amo a Poliana, Leonardo, Zé Felipe, torço sempre por ele. Muita luz para eles."

Leandro foi um dos grandes nomes da música sertaneja nos anos 1990. O cantor faleceu em 1998, aos 36 anos, vítima de um tumor raro no pulmão conhecido como tumor de Askin. Ele deixou como herdeiros Andrea e os filhos do casal.