Cantora se sente mal durante show e perde o bebê

© Reprodução Instagram - Cláudia Nayara

A cantora portuguesa Cláudia Nayara, conhecida no país por seu trabalho no gênero popular romântico, vive um momento delicado após perder o bebê que esperava. A artista, que faria a estreia da maternidade com um menino chamado Santiago, sofreu um aborto durante um show realizado em Lisboa, no último domingo (14).

Segundo comunicado da agência Gloua, que representa a cantora, Cláudia passou mal já no fim da apresentação e precisou deixar o palco. A equipe confirmou que a indisposição tratava-se de um aborto.

A gestação já era considerada de risco, agravada pelo fato de Cláudia ter diabetes. Mesmo assim, a cantora optou por manter sua agenda de shows, justificando que não queria decepcionar o público que aguardava suas apresentações.

“Cláudia Nayara vivia a doce expectativa da chegada do seu menino, Santiago. Infelizmente, a gravidez foi marcada por dificuldades, agravadas pela sua condição de diabetes. Muito se comentou sobre a possibilidade de Cláudia parar, mas ela não quis desiludir seu público. Entregou tudo nas mãos de Deus”, diz a nota oficial.

De acordo com os representantes, a artista está fisicamente bem, mas profundamente abalada emocionalmente, e pediu compreensão neste momento. “Agora, mais do que nunca, ela precisa da energia do público, que é o que a faz feliz e lhe dá forças para continuar”, acrescenta o texto.

Esta não foi a primeira perda gestacional de Cláudia Nayara. Em 2018, a cantora perdeu a filha Samantha, que morreu no oitavo mês de gestação devido a malformações provocadas por um tratamento contra tuberculose.

Samantha era filha da relação de longa data de Cláudia com Bruno, com quem voltou a ficar noiva recentemente. Já a gravidez de Santiago foi fruto de outro relacionamento, e a cantora chegou a afirmar publicamente que não contava com o apoio do pai da criança.