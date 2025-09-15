Deputado Gustavo Gayer pede que EUA monitore Wagner Moura

© Hannibal Hanschke / Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Gustavo Gayer (PL) criticou o ator Wagner Moura nas redes sociais no domingo (14). Em publicação no X, ele sugeriu que autoridades dos Estados Unidos monitorem o brasileiro, que atualmente vive em Los Angeles. O parlamentar ainda marcou os perfis do secretário de Estado americano Marco Rubio e do vice-secretário Christopher Landau, chamando Moura de "extremista".

A mensagem de Gayer veio após uma entrevista concedida por Moura à BBC Brasil, na qual o ator comentou que os americanos estariam "com inveja" do Brasil por conta da decisão judicial que determinou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Esse cara está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando Trump e dizendo que os EUA agora é uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse extremista", escreveu Gayer, mencionando o ministro do STF Alexandre de Moraes.

A postagem de Gayer faz parte das manifestações de outros políticos que, ao longo da última semana, pediram publicamente que órgãos norte-americanos cancelem ou impeçam a emissão de vistos de brasileiros que criticam o presidente americano Donald Trump ou falaram positivamente sobre a morte do ativista político Charlie Kirk.