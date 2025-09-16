Orlando Morais faz cirurgia para tratar apneia; entenda a condição

© Reprodução / Instagram

(FOLHAPRESS) - Orlando Morais compartilhou com seus fãs, nesta segunda-feira (15), que fez um procedimento para tratar a apneia. O cantor de 62 anos se recupera de sua segunda cirurgia para tratar a condição.

"Acabei de fazer essa cirurgia bucomaxilar", disse o marido de Gloria Pires em um vídeo publicado em suas redes. No vídeo, ele aparece usando uma contenção no rosto.

"Passei 60 e tantos anos sem dormir direito. Descobri que tenho apneia e já passei por duas cirurgias, graças a Deus é a última", disse Orlando. Segundo ele, a cirurgia é de difícil recuperação. "Mas vale a pena", acrescenta.

"Resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apneia, condição que traz muitos danos à saúde. Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidi me cuidar. Cuide-se, você também", recomendou o artista.

Orlando Morais é casado com Gloria Pires desde 1987. Os dois são pais de Antonia, Ana e Bento.

APNEIA

Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a apneia do sono é uma condição clínica na qual obstruções repetitivas da garganta ocorrem durante o sono, gerando apneias, ou seja, pausas na respiração.

Para sair da apneia, o indivíduo precisa despertar. Este ciclo de despertar e adormecer se repete de dezenas a centenas de vezes ao longo da noite, o que prejudica o sono reparador.