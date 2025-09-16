Notícias ao Minuto
Procurar

Orlando Morais faz cirurgia para tratar apneia; entenda a condição

Aos 62 anos, Orlando Morais contou que passou por duas cirurgias para tratar a apneia do sono e alertou os seguidores sobre os riscos da condição, que pode causar sérios danos à saúde se não for tratada

Orlando Morais faz cirurgia para tratar apneia; entenda a condição

© Reprodução / Instagram

Folhapress
16/09/2025 09:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

GLORIA-PIRES

(FOLHAPRESS) - Orlando Morais compartilhou com seus fãs, nesta segunda-feira (15), que fez um procedimento para tratar a apneia. O cantor de 62 anos se recupera de sua segunda cirurgia para tratar a condição.

 

"Acabei de fazer essa cirurgia bucomaxilar", disse o marido de Gloria Pires em um vídeo publicado em suas redes. No vídeo, ele aparece usando uma contenção no rosto.

"Passei 60 e tantos anos sem dormir direito. Descobri que tenho apneia e já passei por duas cirurgias, graças a Deus é a última", disse Orlando. Segundo ele, a cirurgia é de difícil recuperação. "Mas vale a pena", acrescenta.

"Resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apneia, condição que traz muitos danos à saúde. Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidi me cuidar. Cuide-se, você também", recomendou o artista.

Orlando Morais é casado com Gloria Pires desde 1987. Os dois são pais de Antonia, Ana e Bento.

APNEIA

Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a apneia do sono é uma condição clínica na qual obstruções repetitivas da garganta ocorrem durante o sono, gerando apneias, ou seja, pausas na respiração.

Para sair da apneia, o indivíduo precisa despertar. Este ciclo de despertar e adormecer se repete de dezenas a centenas de vezes ao longo da noite, o que prejudica o sono reparador.

Príncipe Harry busca reconciliação com Família Real após erro 'grave'

Príncipe Harry busca reconciliação com Família Real após erro 'grave'

Especialista em monarquia britânica afirma que filho de Charles III sinaliza desejo de retomar laços com os familiares e pode planejar retorno ao Reino Unido com Meghan Markle e os filhos após reencontro emocionante com o rei em Windsor

Notícias ao Minuto | 08:12 - 16/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você