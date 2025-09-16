Notícias ao Minuto
Neymar causa burburinho ao curtir post com fotos de Bruna Marquezine

Jogador chamou atenção ao reagir a publicação de Lucas Guedez com imagens da atriz, sua ex-namorada. Neymar apagou a curtida após repercussão, mas prints já circulavam nas redes. Bruna está solteira, enquanto ele é casado com Bruna Biancardi

© Getty

16/09/2025 05:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Neymar Jr. movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (15) ao curtir uma publicação em que Bruna Marquezine aparece. O post foi feito pelo influenciador Lucas Guedez, que compartilhou fotos da festa de 30 anos e mostrou registros ao lado da atriz, ex-namorada do jogador.

 

Após a repercussão, Neymar retirou a curtida do post, mas prints da interação já circulavam entre internautas.

Notícias ao Minuto [Legenda]© Reprodução- Instagram  

O relacionamento de Neymar e Bruna foi marcado por idas e vindas entre 2013 e 2018. Atualmente, a atriz está solteira desde o fim do namoro com o ator João Guilherme, com quem mantém amizade.

Neymar é casado com a modelo Bruna Biancardi, com quem tem duas filhas: Mavie, de 1 ano e 10 meses, e Mel, de 2 meses. Ele também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, e Helena, de 1 ano.

