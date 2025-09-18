O que realmente acontecia nessa boate de famosos?

© <p>Getty Images</p>

O Studio 54 era a boate mais hedonista dos anos 70, onde o prazer era a coisa mais buscada pelos frequentadores. Porém, não era fácil entrar lá não. Era um clube exclusivo e repleto de astros e estrelas. Histórias de volúpia e ousadia cercam a lenda que o Studio 54 se tornou. O clube icônico era o ponto de encontro mais quente em Nova York para os famosos. Uma multidão ficava na porta para ver as celebridades que passavam. As pessoas faziam qualquer coisa para entrar, mas apenas alguns sortudos conseguiam.

Vamos relembrar a história do Studio 54 e mostrar o que tornou a boate tão icônica na cultura pop. Clique e conheça o que realmente aconteceu dentro (e fora) do Studio 54!