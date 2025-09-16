Saiba quem são os participantes da 17ª edição de A Fazenda

© Reprodução

A Record estreou nesta segunda-feira (15) a 17ª edição de A Fazenda, reality show apresentado por Adriane Galisteu. Pela primeira vez, o programa terá 26 confinados, o maior número de participantes de sua história — nas edições anteriores, o limite era de 24.

Entre os nomes confirmados estão Will Guimarães, DJ, modelo e influenciador digital que participou do Rio Shore e do De Férias com Ex – Caribe; Creo Kellab, ator de 52 anos que viveu em Los Angeles e integrou a série Impuros e a novela Três Irmãs; e Michelle Barros, jornalista alagoana que fez carreira na Globo, com passagem pela TV Gazeta e pelo jornalismo nacional da emissora.

O elenco ainda conta com Matheus Martins (ator), Maria Caporusso (ex-Casamento às Cegas), Guilherme Boury (ator), Carolina Lekker (criadora de conteúdo), Renata Muller (criadora de conteúdo), Walério Araújo (estilista dos famosos), Fernando Sampaio (ator), Kathy Maravilha (DJ), Wallas Arrais (cantor de forró), Fabriano Moraes (pai da influenciadora Viih Tube), Dudu Camargo (apresentador), Rayane Figliuzzi (namorada do cantor Belo) e Shia Phoenix (ator).