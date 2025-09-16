A vida e o legado de Robert Redford

Robert Redford, aclamado ator, diretor e ambientalista, morreu aos 89 anos, segundo a CNN. Conhecido por papéis icônicos em filmes como 'Butch Cassidy' (1969) e 'Todos os Homens do Presidente' (1976), ele também dirigiu obras notáveis como 'Gente como a Gente' (1980) - este vencendo o Oscar de Melhor Diretor - e 'Um Rio Corre por Ela' (1992).
Redford fundou o Instituto Sundance para promover o cinema independente e morou em Utah, onde se dedicou à conservação ambiental. Ele morreu dormindo em sua casa em Provo, Utah. Com mais de 60 anos nas telas, o artista era considerado um dos grandes nomes de Hollywood, deixando uma marca indelével no cinema.
