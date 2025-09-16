Morre o ator e cineasta Robert Redford aos 89 anos

© Getty

O cinema mundial perdeu um de seus maiores ícones. Robert Redford, ator e cineasta consagrado, morreu na manhã desta terça-feira (16), aos 89 anos, em sua casa em Sundance, no estado de Utah (EUA), enquanto dormia. A informação foi confirmada por Cindi Berger, diretora-executiva da agência de relações públicas Rogers & Cowan PMK, ao New York Times. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Em comunicado ao The US Sun, Berger afirmou: “Robert Redford morreu em 16 de setembro de 2025, em sua casa em Sundance, cercado pelas pessoas que amava, no lugar que mais amava. Sentiremos profundamente sua falta. A família pede privacidade”.

Nascido em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia, Charles Robert Redford Jr. construiu uma das carreiras mais prestigiadas de Hollywood. Como ator, estrelou clássicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (Butch Cassidy), de 1969, All the President’s Men (Todos os Homens do Presidente), de 1976, Three Days of the Condor (Os Três Dias do Condor), de 1975, e The Sting (Golpe de Mestre), de 1973, que lhe garantiu sua única indicação ao Oscar como ator.

Redford também brilhou em papéis românticos ao lado de grandes estrelas, como Jane Fonda em Descalços no Parque (1967), Barbra Streisand em Nosso Amor de Ontem (1973) e Meryl Streep em Entre Dois Amores (1985).

Aos 40 anos, iniciou sua carreira como diretor e logo conquistou o Oscar de Melhor Direção por Gente Como a Gente (1980), que também levou a estatueta de Melhor Filme. Outros trabalhos como cineasta incluem O Segredo de Milagro (1988), Nada é para Sempre (1992) e Quiz Show – A Verdade dos Bastidores (1994), indicado a quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.

Fora das telas, Redford deixou um legado marcante ao fundar, em 1981, o Sundance Institute, organização sem fins lucrativos voltada para apoiar artistas independentes. Nos anos 1980, assumiu a organização de um pequeno festival de cinema em Utah, transformando-o no prestigiado Festival de Cinema de Sundance, hoje o maior evento de cinema independente dos Estados Unidos. O festival foi responsável por impulsionar as carreiras de nomes como Quentin Tarantino, Darren Aronofsky, Ryan Coogler, Robert Rodriguez, Ava DuVernay e Chloé Zhao, além de se tornar um espaço de destaque para documentários e produções com temáticas sociais e progressistas.

Na vida pessoal, Redford foi casado com Lola Van Wagenen entre 1958 e 1985. Em 2009, uniu-se à artista Sibylle Szaggars, com quem permaneceu até sua morte. Ele deixa a esposa, as filhas Shauna e Amy, além de netos.