Notícias ao Minuto
Procurar

Viih Tube pede que pai construa própria história

Viih Tube afirmou que deseja que o pai, Fabiano Moraes, construa sua própria trajetória em A Fazenda 17, sem ficar à sombra de sua imagem. A influenciadora destacou a importância da saúde mental no confinamento e disse estar curiosa para ver como ele será percebido pelo público

Viih Tube pede que pai construa própria história

© Reprodução- Instagram

Folhapress
16/09/2025 12:15 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

A Fazenda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Viih Tube, 25, aconselhou o pai, Fabiano Moraes, a não ficar na sombra dela durante a participação em A Fazenda 17 (Globo).

 

Influenciadora revelou conversa com o pai dias antes do confinamento. "Ele foi lá na minha casa antes de entrar, conversou comigo. Os conselhos que eu tenho, já dei para ele, principalmente sobre saúde mental. Tem que preservar a saúde mental lá dentro, porque eu sei como é o confinamento", disse a famosa, nesta terça-feira (16), no Instagram.

Sei que foi como pai da Viih Tube, mas ele é uma pessoa que sempre quis muito e sempre trabalhou com o meio artístico, desde muito pequeno, ele gosta disso. Que ele construa a história dele lá, que as pessoas conheçam ele e não vincule só ao pai da Viih Tube. Por isso, não vou ficar me metendo muito.

Ela contou que está curiosa para ver como o pai vai se comportar durante o reality. "Não tem como fugir, ou você vai ser amado, ou vai ser vilão, ou vai ser planta e a gente não sabe qual lado nosso vai prevalecer no momento, porque todos nós somos meio planta às vezes, somos legais às vezes e somos vilões às vezes. Então, não dá pra saber como vai ser".

Morre o ator e cineasta Robert Redford aos 89 anos

Morre o ator e cineasta Robert Redford aos 89 anos

Ator e cineasta faleceu em sua casa em Utah, enquanto dormia. Dono de uma carreira marcante em filmes como Golpe de Mestre, Todos os Homens do Presidente e Entre Dois Amores, Redford também consolidou o Sundance como o maior festival de cinema independente dos EUA

Notícias ao Minuto | 10:21 - 16/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você