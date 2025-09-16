Após criticar Paula Lavigne, cantor Silva tem encontro com ela em clima amigável

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Por aqui está tudo bem". Foi dessa forma que Caetano Veloso explicou a resolução do entrevero entre sua mulher, Paula Lavigne, e o cantor Silva.

Recentemente, o músico desabafou durante uma de suas apresentações e criticou alguns famosos. Dentre eles Paula, que apadrinha outros artistas.

"Eu não tenho Paula Lavigne nas minhas costas. Não tenho tia Paula. Não tenho ninguém, nem lei Rouanet nessa porra que eu faço. Mas Bolsonaro não dá. Então, tchau, já foi", disse ele irritado.

Pelas redes sociais, Caetano postou um registro em foto e vídeo de um encontro entre eles e brincou: "Pronto, agora o Silva tem a 'tia Paula Lavigne' todinha pra ele!".

ENTENDA O CASO

Em show no domingo (7), em Brasília, Silva falou tudo o que pensava sobre a atual indústria musical, celebrou o julgamento de Bolsonaro e alfinetou artistas e personalidades da internet.

Trechos de suas falas no palco viralizaram nas redes sociais e resultaram em memes. Após uma retratação, a reação dos fãs, em sua maioria, foi de compreensão com o cantor.

Dentre os nomes criticados estavam os de Paula, Luísa Sonza, a quem acusou de ter dinheiro do agro, e Serginho Groisman, de quem reclamou por só convidá-lo para cantar música dos outros.

Também falou mal de Virginia Fonseca. A ela, não pediu desculpas. "Para a V., que ganha com a desgraça alheia, é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta", escreveu. No domingo, ele havia xingado a influenciadora e dito que ela "faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm".