Meghan Markle comemora aniversário do príncipe Harry

Nesta segunda-feira (15): Meghan Markle surpreendeu os seguidores no Instagram com uma publicação única onde comemora o aniversário do príncipe Harry.
O filho mais novo do rei Carlos III e da falecida princesa Diana celebrou o seu 41.º aniversário e data especial não foi esquecida.
"Olá, aniversariante", pode se ler na legenda de uma fotografia do príncipe Harry que a mulher, Meghan Markle, publicou na sua página de Instagram.
A família que o príncipe Harry construiu ao lado de Meghan Markle e o afastamento da realeza
Vivendo atualmente na Califórnia, EUA, o príncipe Harry e a mulher Meghan Markle são pais de duas crianças, Archie, de seis anos, e Lilibet, de dois.
Harry e Meghan casaram em 2018, no Reino Unido, onde viveram até ao início de 2000, quando anunciaram oficialmente o afastamento da realeza, deixando de fazer parte do núcleo principal. Nessa época, o casal foi viver para o Canadá e, entretanto, mudou-se para os Estados Unidos.
Em março de 2021, os duques de Sussex estiveram no centro das atenções após terem sido entrevistados por Oprah Winfrey. Uma conversa em que Meghan, entre outras revelações, contou que um outro membro da realeza chegou a questionar o quão escura seria a cor da pele do filho mais velho, Archie.
Harry lançou depois uma biografia com detalhes dos 'bastidores' da família real britânica, o que não foi igualmente bem recebido pela realeza. E o afastamento de Harry da restante família foi notório.
Entretanto, Harry parece estar focado em voltar a unir laços com a família aos poucos. Na semana passada, o duque de Sussex encontrou-se pessoalmente com o pai, o rei Charles III, depois de já não o ver há mais de um ano.
De acordo com a imprensa internacional, Harry viajou sozinho para a sua terra natal, o Reino Unido, na semana passada para apoiar instituições de caridade, e para visitar o pai. Meghan Markle e os filhos ficaram em casa, na Califórnia.
Depois de se ter encontrado com o pai, Harry foi questionado sobre como estava o rei Charles III. "Sim, ele está ótimo, obrigado", disse o duque se Sussex.