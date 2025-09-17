Infiltrado em A Fazenda 17, Matheus perde R$ 5 mil por não cantar 'Macarena'

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O infiltrado Matheus Martins teve R$ 5 mil deduzidos de seu prêmio de R$ 50 mil por não conseguir cumprir o primeiro desafio.

Ele foi orientado a cantar "Macarena" todas as vezes (foram seis no total) que o sinal do microfone apitasse. O DJ só conseguiu cantar a música uma vez, sendo acompanhado por Nizam e Yoná.

O próximo desafio de Matheus será pedir para alguém fritar um ovo e reclamar que não ficou bom ou abraçar todos os integrantes da Baia e fazer eles darem as mãos em um círculo. Os telespectadores podem escolher qual será o desafio no site oficial do reality.

Já a infiltrada Carol Lekker terá que pedir para provar a comida de três colegas de confinamento.

Os dois impostores deixarão o programa na próxima terça-feira (23). Eles só ganham o prêmio se não forem desmascarados pelos outros peões.