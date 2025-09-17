Poliana: Zé Felipe dormia no quarto dos pais até se casar com Virginia

Antes de se casar com Virginia Fonseca, em 2021, Zé Felipe mantinha um hábito incomum para a idade: dormia no quarto dos pais. A revelação foi feita por Poliana Rocha durante participação no programa Sensacional, exibido pela RedeTV!.
Segundo a jornalista e influencer, o sertanejo dividia a cama com ela ou colocava um colchão no chão quando o pai, Leonardo, estava em casa. “Ele sempre dormia com a gente. Quando o Leonardo não estava, eu colocava ele na minha cama. Isso foi até ele casar”, contou.
Poliana relatou ainda um episódio em que o cantor, já namorando Virginia, pediu que a mãe não contasse sobre o hábito. “Ele falou: ‘Mãe, eu vou falar com minha namorada e você fala com ela, mas não conta que eu estou dormindo aqui não’. Ele conversava com a Virginia enquanto o colchão estava do lado da cama”, recordou.
A mãe acredita que o receio de dormir sozinho pode ter sido consequência de brincadeiras da adolescência. “Acho que os amigos faziam piada com a loira do banheiro e ele ficou com aquilo na cabeça”, afirmou.
Hoje, com a vida independente, a fase ficou no passado. Para Poliana, o filho já demonstrou maturidade ao deixar de lado o costume. “Ele venceu esse desafio e eu achei ótimo”, concluiu.