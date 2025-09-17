Notícias ao Minuto
Roberta Miranda diz que mãe rezava para ela morrer por ser bissexual

Roberta Miranda revelou que escondeu sua bissexualidade por mais de 50 anos devido à rejeição da mãe. A cantora sertaneja disse ter feito um juramento de silêncio, perdeu um grande amor por não assumir o relacionamento e só falou publicamente em 2023

Roberta Miranda diz que mãe rezava para ela morrer por ser bissexual

17/09/2025 05:30 ‧ há 44 minutos por Notícias ao Minuto

Fama

Roberta Miranda revelou que só tornou pública sua bissexualidade após completar cinco décadas de carreira. A cantora sertaneja relatou que o motivo principal para manter a vida pessoal em sigilo foi a rejeição da mãe, que não aceitava sua orientação.

 

Em entrevista ao podcast Ser Artista, Roberta contou que chegou a ouvir a mãe orar para que ela morresse, em vez de se relacionar com mulheres. A pressão familiar, segundo a artista, a fez jurar que não falaria abertamente sobre sua sexualidade. “Eu ouvi minha mãe rezando: ‘Deus, mate a minha filha, leve a minha filha. Prefiro minha filha morta do que a minha filha gostar de mulher’”, contou.

A revelação só aconteceu em 2023, com o lançamento da biografia Um Lugar Todinho Meu, escrita em parceria com a jornalista Joyce Pascowitch. No livro, Roberta assumiu publicamente a bissexualidade e relembrou episódios marcantes da vida pessoal.

Entre eles, está a perda de um grande amor, que, de acordo com a cantora, não aceitou seguir no relacionamento por ela não poder assumi-lo. “O grande amor da minha vida não me quis. E eu não podia assumir, tinha jurado para minha mãe que jamais falaria da minha sexualidade”, relatou.

Hoje, a sertaneja vive um relacionamento com Daniel Torres, segurança e mecânico de 24 anos. O namoro começou em dezembro e, nas redes sociais, Roberta descreve a relação como “moderna”.

 

 
 
 
 
 
Uma publicação compartilhada por Marcus Montenegro-CEO (@montenegrotalentsoficial)

Notícias ao Minuto | 05:10 - 17/09/2025

