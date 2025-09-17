Roberta Miranda diz que mãe rezava para ela morrer por ser bissexual

Roberta Miranda revelou que só tornou pública sua bissexualidade após completar cinco décadas de carreira. A cantora sertaneja relatou que o motivo principal para manter a vida pessoal em sigilo foi a rejeição da mãe, que não aceitava sua orientação.
Em entrevista ao podcast Ser Artista, Roberta contou que chegou a ouvir a mãe orar para que ela morresse, em vez de se relacionar com mulheres. A pressão familiar, segundo a artista, a fez jurar que não falaria abertamente sobre sua sexualidade. “Eu ouvi minha mãe rezando: ‘Deus, mate a minha filha, leve a minha filha. Prefiro minha filha morta do que a minha filha gostar de mulher’”, contou.
A revelação só aconteceu em 2023, com o lançamento da biografia Um Lugar Todinho Meu, escrita em parceria com a jornalista Joyce Pascowitch. No livro, Roberta assumiu publicamente a bissexualidade e relembrou episódios marcantes da vida pessoal.
Entre eles, está a perda de um grande amor, que, de acordo com a cantora, não aceitou seguir no relacionamento por ela não poder assumi-lo. “O grande amor da minha vida não me quis. E eu não podia assumir, tinha jurado para minha mãe que jamais falaria da minha sexualidade”, relatou.
Hoje, a sertaneja vive um relacionamento com Daniel Torres, segurança e mecânico de 24 anos. O namoro começou em dezembro e, nas redes sociais, Roberta descreve a relação como “moderna”.