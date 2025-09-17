Zé Felipe dá unfollow em amigos de Virginia e alimenta rumores de crise

© <p>AgNews/Van Campos </p>

Zé Felipe, de 27 anos, deixou de acompanhar no Instagram dois dos amigos mais próximos de sua ex-esposa, Virginia Fonseca. O cantor parou de seguir Hebert Gomes, melhor amigo da influenciadora e padrinho de seu filho caçula, José Leonardo, e também Maressa Lopes, atual assessora da empresária.

Hebert, que ainda segue o músico, foi escolhido como padrinho no batizado de José Leonardo, realizado pouco antes da festa de um ano da criança, na semana passada. Já Maressa, amiga de infância de Virginia, trabalhou anteriormente como assessora de Zé Felipe, mas após a separação do casal, em maio deste ano, passou a se dedicar exclusivamente à carreira da influenciadora.

Foi nesse contexto que surgiu a polêmica com Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. Em agosto, Maressa publicou uma mensagem de agradecimento a Virginia pelo apoio e pelas oportunidades de trabalho, sem citar o cantor. A omissão gerou uma crítica pública de Poliana, que respondeu: “Parabéns, Maressa, mas deveria ter colocado uma fotinha do Zé como gratidão! Afinal de contas, ele permitiu com carinho você trabalhar com ele e sempre te tratou com muito respeito”. O comentário foi posteriormente apagado.

O gesto de Zé Felipe nas redes sociais reforça sinais de afastamento em relação ao antigo círculo de amigos ligados à ex-esposa. A movimentação não passou despercebida pelos internautas. “Zé Felipe deu unf no Hebert e na Maressa. O gigante acordou”, comentou um fã no X (antigo Twitter).