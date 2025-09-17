Lutadores profissionais que viraram atores de sucesso

© <p>Getty Images</p>

Alguém pode se perguntar se Hollywood tem uma queda por lutadores e homens fortes. Afinal, a luta livre profissional é uma forma de entretenimento que exige performances e acrobacias impecáveis. O esporte combina atletismo e narrativa dramática para cativar o público.

Ao longo dos anos, muitos lutadores profissionais passaram a atuar. Muitos começaram suas carreiras como vilões e capangas, mas logo passaram a experimentar papéis cômicos e principais. Hoje, existem vários lutadores que se tornaram atores e cujos filmes arrecadaram bilhões de dólares em todo o mundo.

Nesta galeria, damos uma olhada em algumas lendas do ringue que se voltaram para a atuação e nunca mais olharam para trás. Quer conhecer os campeões peso-pesado da indústria cinematográfica? Clique para descobrir!