Thiago Fragoso relembra acidente em musical que quase tirou sua vida

© Divulgação / GShow (Foto de arquivo)

O ator Thiago Fragoso, de 43 anos, participou nesta terça-feira (16) de uma entrevista ao programa português Júlia, exibido pela SIC. Durante a conversa, o artista relembrou o grave acidente que sofreu em 2012, enquanto atuava no musical Xanadu, no Rio de Janeiro.

Na época, Thiago contracenava com a atriz Danielle Winits. Em uma das cenas, os dois eram içados por cabos, simulando um voo sobre o palco. O mecanismo se rompeu quando estavam a cerca de cinco metros do chão, fazendo com que despencassem diretamente sobre a plateia.

“Foi um susto, uma coisa que ninguém imagina. Estouraram todos os cabos e caímos na plateia. Foi um acidente quase fatal, muito complicado. Hoje considero que está superado, mas demorei anos para me adaptar a esse corpo novo”, disse o ator.

Thiago contou que sofreu múltiplas fraturas, passou por cirurgias para reconstruir ossos e órgãos e enfrentou hemorragias internas. “Pulmão, rins, fígado, tudo sofreu lesões. Brinco que tenho umas nove vidas”, afirmou. Ele recorda ainda que, por ser pai de Benjamim, o medo da morte era maior. “A dor era tão grande que eu não conseguia nem rezar, mas me lembro de tudo, mesmo sem conseguir respirar.”

O ator explicou que a recuperação foi longa, marcada por anos de fisioterapia. “Precisava de 13 anos para conseguir correr uma meia maratona. Foi emocionante, uma alegria muito grande. Hoje estou bem, feliz e saudável”, disse.

Thiago também comentou sobre o processo emocional após o acidente. “Fiquei indignado, tive muita dificuldade em aceitar. Sofrer um acidente enquanto trabalha é algo que ninguém imagina. Demorou muito tempo, inclusive o processo na Justiça”, concluiu.

Veja aqui a entevista.