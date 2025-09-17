Cardi B anuncia primeira gravidez com o namorado Stefon Diggs

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cardi B, 32, revelou que está grávida do primeiro filho com o jogador de futebol americano Stefon Diggs, 30. A novidade foi compartilhada pela própria artista durante uma entrevista ao programa CBS Mornings, exibida nesta quarta-feira (17).

"Vou ter um filho com meu namorado, Stefon Diggs", disse a rapper, sem esconder a empolgação. Na conversa com a apresentadora Gayle King, ela contou estar em uma fase de plenitude. "Estou animada, feliz. Sinto que estou em um bom momento. Estou muito forte, muito poderosa por estar fazendo todo esse trabalho enquanto gero um bebê", declarou.

A rapper também falou sobre a relação com o atleta, destacando o apoio mútuo que os une. "Eu e meu homem nos apoiamos muito. Estamos na mesma fase em nossas carreiras. Acho que somos realmente ótimos no que fazemos. E pensamos da mesma forma: nunca ficamos confortáveis, só seguimos em frente. Isso é quem nós somos", afirmou.

Esta será a primeira vez que Cardi e Diggs terão um filho juntos. A artista já é mãe de três crianças com o ex-marido, o rapper Offset: Kulture Kiari Cephus, 7, Wave Set Cephus, 3, e Blossom, nascida em setembro de 2024. Offset, por sua vez, também é pai de outros três filhos -Jordan, 15, Kody, 10, e Kalea Marie, 10- frutos de relacionamentos anteriores.