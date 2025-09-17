Famosos que se separaram em 2025 e pegaram todo mundo de surpresa

© <p>AgNews</p>

Relacionamentos podem ser complicados e, às vezes, a melhor opção é seguir caminhos separados. Todos os anos, casais famosos brigam, se separam e pedem divórcio.

Após 17 anos juntos, o ator Mateus Solano e a atriz Paula Braun anunciaram o fim do casamento em 16 de setembro de 2025. Eles são pais de Flora, 15, e Benjamin, 10. A informação foi divulgada pelo ex-casal em uma publicação conjunta nas redes sociais. "Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, que não termina, mas se transforma".

