Roberta Medina diz que Mariah Carey em Belém é programa de TV, não show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Roberta Medina, uma das responsáveis pelos festivais Rock in Rio e The Town, disse que o especial de TV com a cantora americana Mariah Carey gravado em Belém não é um show. Ela respondeu às críticas da população local à falta de plateia na apresentação, idealizada pela marca que ela comanda.

Medina falou que a intenção do programa "Amazônia Live - Hoje e Sempre", gravado em um barco no formato de folha de vitória-régia no meio do rio Guamá, é gerar uma imagem impactante que chame atenção para a mensagem de preservação da Amazônia. "A gente quer essa imagem deslumbrante, por isso estar dentro da floresta", afirmou. "É restrito porque é um programa de TV, não um show."

Além de Mariah Carey, o especial conta com performances de quatro gerações de cantoras paraenses -Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. A gravação acontece na tarde desta quarta-feira (17), e terá transmissão ao vivo no canal a cabo Multishow e exibição à noite na TV aberta, na programação da Globo. O show é um esquenta para a COP30 no Pará, que começa no dia 10 de novembro.

Medina fez uma apresentação à imprensa, que não pôde fazer perguntas, em um hotel em Belém horas antes da gravação do especial. Além do barco com o palco flutuante, está prevista a presença de uma balsa com convidados, patrocinadores, imprensa e influenciadores -mas não houve ingressos à venda.

A ação promovida por Rock in Rio e The Town, disse a empresária, veio após conversas com o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB. Ele foi um dos principais responsáveis por levar a COP, conferência da Organização das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a Belém. O evento acontece em outubro.

A ideia de Roberta Medina e de seu pai, Roberto Medina, publicitário criador do Rock in Rio, era fazer algo para que "a COP não ficasse só numa conversa política e ativista". "Como a gente faz para trazer os holofotes à floresta de pé?", ela disse. "Como a gente coloca a população do Brasil e do mundo de olho na Amazônia?"

O evento destinado ao público, afirmou Medina, é o que acontece no próximo sábado (20) no estádio Mangueirão, que recebe um show gratuito de Ivete Sangalo. As 47 mil pessoas, que já esgotaram as entradas, também verão apresentações de Viviane Batidão, a rainha do tecnomelody, e do grupo Lambateria, ambos paraense, entre outros.

"Estamos aqui para falar de floresta em pé", disse Medina. "A mensagem e a razão do espetáculo acontecer é que a gente precisa da floresta em pé."

A empresária destacou as iniciativas de seus festivais para mitigar a desigualdade social e as mudanças climáticas. Falou sobre o processo de readequação que os megaeventos precisaram passar para causar menos impacto ambiental e destacou a importância da principal patrocinadora das ações desta semana em Belém, a Vale.

Barbalho, que Medina apresentou como o "dono da casa", também falou à imprensa. Disse que não havia dinheiro público colocado no especial com Mariah Carey, destacou "o que isso pode nos deixar de legado na agenda ambiental" e a "rede de oportunidades advindas desse evento".

O governador falou sobre os paraenses que desaprovam a gravação do programa com a cantora americana. "Nós temos que nos orgulhar do que estamos vivendo. Tem gente torcendo para dar errado. Quem ama o estado tem que torcer para dar certo", disse. "Essa oportunidade alavancará a agenda do meio ambiente, mas também alavancará a agenda da cultura."

Ele ainda aproveitou a oportunidade para cutucar a Vale, financiadora principal dos eventos desta semana. Afirmou que as ações da empresa -que extrai minérios da região- para valorizar o Pará vieram "com certo atraso".

"A Vale precisava se conectar com o Pará, não apenas as riquezas do subsolo", disse Barbalho. "Não era correto a Vale extrair a riqueza e levar para outros estados, sem que essa riqueza pudesse deixar legado de novas oportunidades."

