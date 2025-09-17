Filho de Will Smith é anunciado como diretor criativo masculino da Christian Louboutin

© Reuters / Eduardo Munoz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jaden Smith, 26, foi anunciado nesta quarta-feira (17) como o primeiro diretor criativo da linha masculina da Christian Louboutin. O artista, filho de Will Smith, passa a supervisionar a criação de quatro coleções anuais de calçados, bolsas e acessórios, além de participar ativamente do desenvolvimento de campanhas, eventos e experiências ligadas à marca.

É a primeira vez que a maison francesa designa um nome específico para liderar o setor masculino, que já responde por quase um quarto dos negócios da grife.

A parceria entre Smith e Christian Louboutin começou em 2019, em Paris, quando os dois se conheceram durante um evento. Desde então, o diálogo entre ambos evoluiu para uma troca criativa que agora se consolida com o novo cargo.

Segundo a marca, a escolha reflete não apenas o estilo e a visão estética de Jaden, mas também sua postura crítica em relação ao mundo e sua capacidade de conectar moda, música e ativismo social.

"Quando conheci Jaden pela primeira vez, percebi imediatamente que havia um encaixe natural com a maison. Seu universo é multidimensional e sua curiosidade inspira. Senti que, com sua direção criativa, nossa coleção masculina teria uma evolução dinâmica e instigante", disse Christian Louboutin em comunicado.

Jaden, que já tem experiência com sua própria marca de moda e mais de uma década de colaborações no setor, afirmou que encara o posto como um espaço de experimentação e responsabilidade. "Não é apenas um título -é um lar criativo. Quero honrar o legado de Christian, mas também moldar o futuro a partir da minha visão. Há um respeito mútuo pela liberdade criativa, e acredito que é por isso que funciona", declarou.