De propósito, Yoná causa primeira punição de A Fazenda 17 e celebra

Yoná, que está na Baia, mergulhou na piscina, mesmo sabendo que era proibido

Folhapress
17/09/2025 20:35 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yoná causou a primeira punição de A Fazenda 2025 (Record) na tarde desta quarta-feira (170. A casa ficará 24 horas sem água quente.

 

De propósito, a peoa, que está na Baia, entrou na piscina, mesmo sabendo que era proibido. A peoa mergulhou, molhou o corpo e o cabelo e saiu sorrindo.

Ao ouvir a sirene de punição, Yoná vibrou e comemorou com Dudu Camargo. "A Fazenda 17", gritou a peoa.
Devido a infração, a casa ficará 24 horas sem água quente.

Na sala da sede após a leitura da punição, Yoná estourou com os peões. "Na hora que eu subi, alguém disse: eu vou pra tua cama e jogou as minhas coisas no chão. Ficaram gritando no pé do meu ouvido, enchendo o meu saco. Quem tá na baia tá pisada? Pois se eu for pisada, vai ser pisada em todo mundo", disse.

Nizam criticou a peoa em conversa com outros colegas e afirmou que isso "diz mais sobre ela do que sobre nós. Tá tudo bem".

