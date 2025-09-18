Corpo de adolescente é achado em carro do cantor D4vd em Hollywood

© Getty

O corpo localizado dentro do porta-malas de um carro registrado em nome do cantor norte-americano D4vd foi identificado como sendo de Celeste Rivas Hernandez, adolescente de 15 anos desaparecida desde abril de 2024. A confirmação foi feita pelo Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles nesta quarta-feira (17), nove dias após a descoberta.

Segundo a NBC News, a causa da morte ainda não foi determinada, e a polícia não informou se há suspeitos. O corpo foi encontrado no dia 8 de setembro dentro de um saco plástico, no porta-malas de um Tesla 2023 abandonado em um bairro de luxo em Hollywood. O veículo, que estaria parado havia pelo menos cinco dias em um pátio de reboques, não havia sido registrado como roubado pelo artista.

Celeste desapareceu aos 13 anos, na Califórnia, e só foi encontrada por causa do forte odor vindo do carro. De acordo com o legista, o corpo já estava em decomposição há bastante tempo.

A mãe da adolescente disse ao site TMZ que a filha afirmava namorar um homem chamado David — nome verdadeiro de D4vd é David Anthony Burke. A identificação foi reforçada pela descrição de uma tatuagem no dedo indicador com a inscrição “Shhh…”, semelhante à que o cantor também possui.

Em nota, a equipe do artista informou que ele foi notificado e que está “cooperando integralmente com as autoridades”. D4vd, de 20 anos, cancelou a turnê mundial que realizava após a confirmação da identidade da vítima.