Notícias ao Minuto
Procurar

Corpo de adolescente é achado em carro do cantor D4vd em Hollywood

Celeste Rivas Hernandez, de 15 anos, desaparecida desde 2024, foi encontrada morta dentro de um Tesla registrado no nome do cantor D4vd, em Los Angeles. A polícia investiga as circunstâncias da morte; artista cancelou turnê mundial e afirmou estar colaborando com as autoridades

Corpo de adolescente é achado em carro do cantor D4vd em Hollywood

© Getty

Notícias ao Minuto
18/09/2025 05:36 ‧ há 58 minutos por Notícias ao Minuto

Fama

EUA

O corpo localizado dentro do porta-malas de um carro registrado em nome do cantor norte-americano D4vd foi identificado como sendo de Celeste Rivas Hernandez, adolescente de 15 anos desaparecida desde abril de 2024. A confirmação foi feita pelo Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles nesta quarta-feira (17), nove dias após a descoberta.

 

Notícias ao Minuto [Legenda]© Facebook  

Segundo a NBC News, a causa da morte ainda não foi determinada, e a polícia não informou se há suspeitos. O corpo foi encontrado no dia 8 de setembro dentro de um saco plástico, no porta-malas de um Tesla 2023 abandonado em um bairro de luxo em Hollywood. O veículo, que estaria parado havia pelo menos cinco dias em um pátio de reboques, não havia sido registrado como roubado pelo artista.

Celeste desapareceu aos 13 anos, na Califórnia, e só foi encontrada por causa do forte odor vindo do carro. De acordo com o legista, o corpo já estava em decomposição há bastante tempo.

A mãe da adolescente disse ao site TMZ que a filha afirmava namorar um homem chamado David — nome verdadeiro de D4vd é David Anthony Burke. A identificação foi reforçada pela descrição de uma tatuagem no dedo indicador com a inscrição “Shhh…”, semelhante à que o cantor também possui.

Em nota, a equipe do artista informou que ele foi notificado e que está “cooperando integralmente com as autoridades”. D4vd, de 20 anos, cancelou a turnê mundial que realizava após a confirmação da identidade da vítima.

Zé Felipe dá unfollow em amigos de Virginia e alimenta rumores de crise

Zé Felipe dá unfollow em amigos de Virginia e alimenta rumores de crise

O cantor deixou de seguir Hebert Gomes e Maressa Lopes, amigos de longa data de Virginia Fonseca. O gesto reforça sinais de afastamento após a separação e reacende especulações sobre desentendimentos no círculo social do ex-casal

Notícias ao Minuto | 06:10 - 17/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você