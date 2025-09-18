Zé Felipe apaga fotos com Virgínia e posta clique com Ana Castela

© Reprodução- Instagram

Depois de apagar quase 400 fotos com Virgínia Fonseca em seu Instagram, Zé Felipe voltou a movimentar a web ao postar uma imagem sugestiva ao lado de Ana Castela na noite desta quarta-feira (17). Na foto, o sertanejo aparece segurando a perna da cantora, gesto que muitos seguidores interpretaram como uma possível confirmação do romance.

Nos comentários, fãs reagiram imediatamente. “Zé, já pode assumir. Estamos com você”, escreveu um perfil. “Agora é oficial”, disse outro. Alguns, no entanto, levantaram a hipótese de que o registro fosse apenas divulgação de uma nova música, já que o cantor deixou uma legenda enigmática: “Coloca o chapéu que lá vem a pedrada”.

O clima de mistério surge em meio a boatos cada vez mais fortes sobre o envolvimento entre os dois artistas. Recentemente, Ana Castela foi questionada a respeito do assunto nos bastidores de um show e se mostrou desconfortável: “Então, isso daí não... Quer cortar?”, respondeu ao jornalista Cristian Gomes, da Goiás TV, sugerindo que o trecho não fosse exibido.

A polêmica ganhou ainda mais fôlego após o programa Melhor da Tarde revelar que amigos de Ana não aprovam o suposto relacionamento. Segundo o jornalista JP Vergueiro, pessoas próximas à cantora estariam preocupadas com o peso de assumir um namoro com Zé Felipe, que já é pai de três filhos, o que naturalmente traria responsabilidades além da conta para alguém tão jovem.

Além disso, Zé Felipe, de 27 anos, deixou de seguir no Instagram dois dos amigos mais próximos de Virgínia: Hebert Gomes, melhor amigo da influenciadora e padrinho de José Leonardo, filho caçula do casal, e Maressa Lopes, atual assessora da empresária. Hebert, que ainda segue o músico, foi escolhido como padrinho no batizado realizado na semana passada. Já Maressa, amiga de infância de Virgínia, trabalhou anteriormente com Zé, mas após a separação passou a se dedicar exclusivamente à carreira da ex.