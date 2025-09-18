Notícias ao Minuto
Amor eterno: Famosos que estão juntos desde o ensino médio

Histórias de amor que começaram nos tempos de escola ou faculdade mostram que é possível enfrentar o brilho de Hollywood e as pressões da fama. Muitos famosos ainda estão com parceiros da adolescência, provando que algumas relações resistem ao tempo e às câmeras

Muita gente costuma ser cético em relação à durabilidade dos romances que começam na época da escola ou na faculdade. Até porque a sociedade incentiva conhecer o mundo, viver diferentes experiências e aprender com elas para sabermos o que queremos da vida. Mas e quem teve a sorte de conhecer sua alma gêmea no ensino médio? E se eles cresceram e amadureceram juntos e formaram uma linda família? Melhor não deixar escapar essa oportunidade, né?

 

Apesar de parecer uma ideia romantizada, a verdade é que vários famosos provaram que esses relacionamentos podem resistir ao teste do tempo, mesmo em Hollywood (ainda que alguns desses casamentos não tenham durado para sempre). Hoje em dia, parece ser cada vez mais difícil manter um casamento dedicado e feliz, ainda mais com as taxas de divórcio cada vez maiores. Imagina no mundo das celebridades... Com o mundo prestando atenção em cada problema e deslize que possa acontecer. 

Talvez esse seja o melhor motivo por trás de alguns famosos continuarem com seus amores de adolescência: eles têm um parceiro que já estava ao seu lado antes de todo o brilho e glamour, antes que o resto do mundo os amasse. Esses parceiros conhecem todas as histórias embaraçosas e são um lembrete saudável da pessoa que existe quando as câmeras estão desligadas. Há um número surpreendente de celebridades que ainda estão com a mesma pessoa que eles conheceram na escola. Existem até alguns famosos que acharam "a sua pessoa" muito antes do ensino médio!

Na galeria, conheça as histórias dos famosos que se casaram com seus namorados de adolescência!

