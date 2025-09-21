Robert Redford já namorou Sônia Braga: Famosos gringos que se apaixonaram por brasileiros

© Getty Images

O amor (ou a paixão) não enxerga nacionalidade! Vivemos em um mundo multicultural e, nesta era digital, é mais fácil do que nunca conhecer pessoas de diferentes países. É ainda mais simples para as celebridades, que viajam muito e têm a chance de conhecer pessoas de todo o planeta. E, embora cada nação tenha suas qualidades particulares e seu apelo especial, o povo brasileiro parece ter um charme único, que encanta (e apaixona) astros e estrelas internacionais das mais diversas áreas.

O que não faltam são exemplos de celebridades gringas que se envolveram com nossos compatriotas. Curioso? Clique na galeria para relembrar namoros, casamentos e affairs entre famosos internacionais e brasileiros que deram o que falar! Muitos desses casais você nem sabia que já existiram!

Leia Também: Ex-Rouge Lí Martins homenageia marido JP Mantovani: 'Anjo das nossas vidas'