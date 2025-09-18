Melania Trump vira piada nas redes sociais por causa de chapéu usado no Reino Unido

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A visita oficial de Donald Trump ao Reino Unido, na quarta-feira (17), tinha todos os elementos tradicionais de uma recepção de Estado: carruagens desfilando, salvas de tiros, encontro com a família real e um banquete de gala em Londres. Mas o que acabou roubando a cena não foi a pompa do protocolo, e sim o chapéu escolhido por Melania Trump.

A primeira-dama americana surgiu com um acessório de abas largas que cobria os olhos e, em alguns momentos, escondia quase todo o rosto. Bastou a primeira imagem circular para o assunto ganhar as redes sociais.

No X (antigo Twitter), o chapéu virou alvo de uma onda de memes, com usuários comparando o visual a um cabideiro, um abajur e até um disco voador. "Melania veio pronta para iluminar o salão", ironizou um internauta, em referência à semelhança com luminárias.

A peça também foi associada à estética de filmes de ficção científica, com comentários brincando que a ex-modelo parecia pronta para se comunicar com alienígenas. Entre as brincadeiras, sobraram também elogios à ousadia da escolha, vista como um gesto elegante, mas arriscado.

Se para o público o chapéu foi motivo de riso, especialistas em moda destacaram que a decisão foi calculada. Marian Kwei, estilista de celebridades e colaboradora da Vogue, explicou à BBC que o acessório tinha um recado claro. "É uma postura que mostra que todos os olhos deveriam estar voltados para o marido e seus planos", afirmou. Ela ainda destacou que o branco do chapéu combinava com a gravata usada por Trump, reforçando a ideia de sintonia e apoio à agenda do então presidente norte-americano.